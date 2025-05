F1: 20 citações marcantes de Ayrton Senna

Há 31 anos o mundo perdia Ayrton Senna, ícone da Fórmula 1 não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Muito além das pistas, a personalidade do tricampeão conquistou (e continua conquistando) admiradores de diferentes gerações. Para marcara essa data, o Motorsport.com reuniu 20 das principais frases ditas por Senna.

"De repente, percebi que não estava mais pilotando o carro conscientemente. Eu estava pilotando instintivamente, como se estivesse em outra dimensão."

"O medo é emocionante para mim."

"Quando você está em um carro de corrida e quer vencer, o segundo ou terceiro lugar não é suficiente."

"Não posso dirigir sem riscos. Todo mundo tem que melhorar. Todo piloto tem um limite. Meu limite é um pouco maior do que o dos outros."

"Com o poder de sua mente, sua determinação, seu instinto e, é claro, sua experiência, você pode voar muito alto."

"As corridas, a competição, estão no meu sangue. Faz parte de mim, faz parte da minha vida. Venho fazendo isso a vida toda e supera todas as outras coisas."

"Se você está em segundo lugar, você é o primeiro perdedor."

"Você nunca saberá a sensação de quando um piloto vence uma corrida. O capacete esconde sentimentos que não podem ser compreendidos."

"Não estou aqui para ser segundo ou terceiro, estou aqui para vencer."

"Vencer é a coisa mais importante. Todo o resto é uma consequência disso."

"Mulheres - eu sempre tenho problemas com elas, mas não consigo viver sem elas."

"Eu tinha a pole, depois melhorei meio segundo, depois um segundo, depois continuei. Em determinado momento, eu estava quase dois segundos mais rápido do que todos os outros, incluindo meu companheiro de equipe no mesmo carro."

"Meu maior erro? Ainda não o cometi"

"Dinheiro é uma coisa engraçada. As pessoas que não têm dinheiro se esforçam muito para tê-lo. Mas as pessoas que têm dinheiro estão cheias de problemas."

"Os ricos não podem viver em uma ilha cercada pela pobreza. Todos nós respiramos o mesmo ar. Temos que dar a todos uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade básica."

"O fato de eu acreditar em Deus não significa que sou imortal. Tenho tanto medo de me machucar quanto qualquer outra pessoa, especialmente quando estou pilotando um carro de Fórmula 1."

"Quando você tem Deus do seu lado, tudo fica claro."

"É claro que há momentos em que você se pergunta por quanto tempo quer fazer isso, porque há alguns aspectos não tão agradáveis nesta vida. Mas eu simplesmente adoro vencer."

"Haverá muitos acidentes nesta temporada. Espero que tenhamos sorte e que nada de grave aconteça."

"Se eu tiver um acidente que possa me custar a vida, espero que seja rápido e imediato. Não quero ficar em uma cadeira de rodas. Se eu viver, quero viver uma vida plena, experimentando tudo, porque sou uma pessoa intensa."

