Nesta quinta-feira (07), foi realizado o dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP da Turquia, etapa realizada no próximo fim de semana em Istambul. Além das últimas notícias relativas à prova de domingo, o programa DIRETO DO PADDOCK traz novidades que impactam o GP de São Paulo, evento brasileiro da categoria máxima do automobilismo.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: