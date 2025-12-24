F1: '2025 mostrou quem eu realmente sou', defende Verstappen
Piloto se tornou o 'azarão' na disputa pelo título entre os dois pilotos da McLaren
Depois das férias no meio do ano, Max Verstappen se tornou o 'azarão' da temporada de Fórmula 1 contra os dois pilotos da McLaren. O início da campanha o fez duvidar que estaria no páreo, mas cruzou a linha do GP de Abu Dhabi terminando apenas dois pontos atrás de Lando Norris.
A Red Bull tomou a decisão de estender as atualizações do carro, atendendo a pedidos do próprio Max e se provou uma boa ideia, apesar do tetracampeão ter terminado apenas como vice. Verstappen terminou no pódio em todas as corridas após a pausa de agosto, conquistando seis vitórias nessas ocasiões.
"Sim, é surpreendente ser o azarão", explicou Verstappen durante o podcast Talking Bull da Red Bull. "Sim, acho que, naturalmente, com um papel de azarão, as pessoas começarão a apoiá-lo um pouco mais, mas acho que talvez elas finalmente comecem a perceber quem eu sou. Quem eu realmente sou".
O piloto da Red Bull nunca foi de se exibir para as câmeras, e isso não vai mudar tão cedo.
"Não tentei ser uma pessoa falsa no paddock ou algo assim, você sabe, eu não sou assim", disse Verstappen. "E, especialmente na F1, quando você tem muito sucesso ou, em geral, está indo bem, é fácil esquecer isso".
"Mas é por isso que é muito importante ter as pessoas mais importantes ao seu redor que realmente lhe digam se você está agindo de forma estranha. Tenho muita sorte de ter uma ótima família, mas também bons amigos".
