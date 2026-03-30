F1: 2026 é o pior início de temporada do Verstappen?
Piloto somou apenas 12 pontos depois das três primeiras corridas de 2026
Foto de: NurPhoto
Max Verstappen não teve um início da temporada fácil em 2026. Com a mudança de regulamento da Fórmula 1, o piloto ainda não conseguiu encontrar o ponto exato de funcionamento dos carros e, assim, somou apenas 12 pontos nas três primeiras corridas. Mas esse é o pior começo de ano para o tetracampeão?
A primeira temporada de Verstappen na F1 foi em 2015, quando ele assumiu o assento da Toro Rosso. A situação da equipe, naquele momento, não era das melhores, principalmente por conta da relação da Red Bull com a Renault.
Sendo assim, nas três primeiras corridas, o tetracampeão somou apenas seis pontos, uma vez que conseguiu terminar apenas uma corrida - o GP da Malásia. Esse foi o pior início da temporada da carreira de Verstappen.
Já em 2016, o piloto conseguiu terminar as três primeiras corridas e pontuar em todas, apesar de não ter subido ao pódio em nenhuma oportunidade. Ele ainda estava correndo pela Toro Rosso. Foram 13 tentos marcados.
Em 2017, Verstappen correu pela primeira vez uma temporada completa pela Red Bull e teve um bom começo - P5 e um pódio, apesar de ter abandonado a corrida no Bahrein. Max somou 25 pontos.
O tetracampeão começou a temporada de 2018 também fora do pódio até o GP da Espanha - quinta etapa do calendário. Na Austrália e na China, Verstappen terminou em sexto e quinto, mas abandonou no Bahrein. Foram 18 tentos na conta.
Já em 2019, o piloto abriu com um pódio na Austrália - um P3 - e depois uma quarta posição. Naquele ano, o holandês fechou as três primeiras etapas com 39 pontos.
A temporada de 2020 foi marcada por mudanças no regulamento também e Max conseguiu começar relativamente bem, apesar de não ter terminado a primeira corrida. Foram 33 pontos na conta.
Nos anos em que o piloto conquistou seus títulos, os inícios das temporadas foram mais simples - com exceção de 2022, que ficou marcado por dois abandonos.
Sendo assim, 2026 está sendo o segundo pior início de temporada para Verstappen. Vale lembrar que apenas em 2021 tivemos a introdução das corridas sprint.
|TEMPORADA
|PRIMEIRA CORRIDA
|SEGUNDA CORRIDA
|TERCEIRA CORRIDA
|TOTAL
|2015
|-
|6
|-
|6
|2016
|1
|8
|4
|13
|2017
|10
|15
|-
|25
|2018
|8
|-
|10
|18
|2019
|15
|12
|12
|39
|2020
|-
|15
|18
|33
|2021
|18
|25
|18
|61
|2022
|-
|25
|-
|25
|2023
|25
|19
|25
|69
|2024
|26
|25
|-
|51
|2025
|18
|18
|25
|61
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