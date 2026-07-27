O início do Mundial de Fórmula 1 de 2026 desenha um cenário curioso: uma dinâmica muito semelhante à da temporada anterior, mas com novos protagonistas. Se em 2025 a McLaren despontava como a grande favorita ao título enquanto tentava conter as investidas de Max Verstappen, agora é a Mercedes quem dita o ritmo no topo do grid, sob a constante ameaça da Ferrari.

Com a chegada da pausa para as férias do verão europeu, fica a pergunta: como estava a disputa do campeonato nesse mesmo período no ano passado?

Para fazer uma comparação justa entre 2025 e 2026, é preciso considerar duas variáveis cruciais no regulamento e no itinerário da categoria:

Corridas canceladas: a temporada de 2026 sofreu com o cancelamento de duas etapas devido ao acirramento dos conflitos no Oriente Médio. Por conta disso, a pontuação geral da tabela neste momento é ligeiramente inferior à do mesmo período em 2025.

Corridas sprint: em contrapartida, o calendário de provas curtas foi intensificado. Enquanto 2025 teve apenas três sprints antes da pausa, o campeonato atual já realizou quatro etapas no formato - na China, Miami, Canadá e Silverstone -distribuindo mais pontos aos pilotos antes das férias.

Comparação do campeonato

A temporada passada começou com a vitória de Lando Norris no GP da Austrália, liderando uma dobradinha dominante da McLaren na classificação. Naquele momento, Max Verstappen surgiu como o principal oponente da equipe britânica - uma rivalidade que se consolidou e definiu o rumo de todo o campeonato.

No campeonato atual, a história mudou de lado. George Russell deu o cartão de visitas da Mercedes ao cravar a pole position e vencer a corrida de abertura do ano, seguido de perto por seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli. Desta vez, o papel de 'pedra no sapato' dos líderes cabe à Ferrari, impulsionada pelo ritmo forte de Lewis Hamilton.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Apesar dos momentos de domínio, nem a McLaren em 2025 nem a Mercedes em 2026 tiveram vida fácil até as férias.

Na primeira metade de 2025, Russell e Leclerc surgiram em episódios pontuais como ameaças diretas. O mesmo padrão se repete em 2026: a disputa interna da Mercedes é constantemente impactada pelo ritmo de Hamilton, Leclerc e da dupla da McLaren, que frequentemente entram na briga pelas posições de topo. Sem mencionarmos as aparições de Verstappen.

O equilíbrio da categoria fica claro quando analisamos as vitórias que escaparam dos líderes antes da pausa de verão:

Após 13 etapas disputadas e a conclusão do GP da Hungria em 2025, Piastri liderava o Mundial, tendo somado 284 pontos. Contudo, a McLaren deixou escapar vitórias certas no Japão, na Emília-Romagna e no Canadá.

Em 2026, a Mercedes repetiu o histórico e também viu três vitórias escaparem de suas mãos: em Barcelona, em Silverstone e na Hungria. A Ferrari aproveitou duas dessas oportunidades (com triunfos de Hamilton e Leclerc), enquanto Norris garantiu a vitória na última etapa disputada.

Em 2025, a disputa interna na McLaren era acirradíssima. Piastri figurava no topo com 284 pontos, superando Norris (275) por uma vantagem de apenas nove pontos.

Já em 2026, o cenário é bem mais confortável para o líder. Antonelli ostenta uma vantagem expressiva de 50 pontos sobre o segundo colocado, Hamilton, garantindo uma folga considerável na tabela para encarar a segunda metade da temporada.

2025 2026 POS PILOTO PONTOS PILOTO PONTOS 1 Oscar Piastri 284 Andrea Kimi Antonelli 219 2 Lando Norris 275 Lewis Hamilton 169 3 Max Verstappen 187 George Russell 160 4 George Russell 172 Charles Leclerc 138 5 Charles Leclerc 151 Lando Norris 128 6 Lewis Hamilton 109 Max Verstappen 109 7 Andrea Kimi Antonelli 64 Oscar Piastri 92 8 Alex Albon 54 Isack Hadjar 68 9 Nico Hulkenberg 37 Liam Lawson 43 10 Esteban Ocon 27 Pierre Gasly 42 11 Fernando Alonso 26 Arvid Lindblad 23 12 Lance Stroll 26 Franco Colapinto 19 13 Isack Hadjar 22 Oliver Bearman 18 14 Pierre Gasly 20 Gabriel Bortoleto 10 15 Liam Lawson 20 Carlos Sainz 6 16 Carlos Sainz 16 Alex Albon 5 17 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 3 18 Yuki Tsunoda 10 Nico Hulkenberg 2 19 Oliver Bearman 8 Fernando Alonso 1 20 Lance Stroll 0 21 Valtteri Bottas 0 22 Sergio Pérez 0

Campeonato de construtores até o GP da Hungria

Ao mencionarmos o título de construtores, a McLaren, em 2025, tinha uma liderança extremamente confortável, construída principalmente por poucos abandonos e a consistência de sua dupla nos 13 finais de semana iniciais. O time de Woking havia conquistado 559 pontos contra 260 da Ferrari.

Já esse ano, por conta dos problemas de confiabilidade da Mercedes, o time de Brackley conquistou apenas 379 pontos, contra 307 da Ferrari e 220 da McLaren.

2025 2026 POS EQUIPE PONTOS EQUIPE PONTOS 1 McLaren 559 Mercedes 379 2 Ferrari 260 Ferrari 307 3 Mercedes 236 McLaren 220 4 Red Bull 194 Red Bull 177 5 Williams 70 Racing Bulls 66 6 Aston Martin 52 Alpine 61 7 Sauber 51 Haas 21 8 Racing Bulls 45 Audi 12 9 Haas 35 Williams 11 10 Alpine 20 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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