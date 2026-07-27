F1 2026 x 2025: Da disputa acirrada ao líder isolado; paralelo das temporadas nas férias
Antonelli aproveitará a pausa do verão europeu com 50 pontos de vantagem para Lewis Hamilton
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
O início do Mundial de Fórmula 1 de 2026 desenha um cenário curioso: uma dinâmica muito semelhante à da temporada anterior, mas com novos protagonistas. Se em 2025 a McLaren despontava como a grande favorita ao título enquanto tentava conter as investidas de Max Verstappen, agora é a Mercedes quem dita o ritmo no topo do grid, sob a constante ameaça da Ferrari.
Com a chegada da pausa para as férias do verão europeu, fica a pergunta: como estava a disputa do campeonato nesse mesmo período no ano passado?
Para fazer uma comparação justa entre 2025 e 2026, é preciso considerar duas variáveis cruciais no regulamento e no itinerário da categoria:
Corridas canceladas: a temporada de 2026 sofreu com o cancelamento de duas etapas devido ao acirramento dos conflitos no Oriente Médio. Por conta disso, a pontuação geral da tabela neste momento é ligeiramente inferior à do mesmo período em 2025.
Corridas sprint: em contrapartida, o calendário de provas curtas foi intensificado. Enquanto 2025 teve apenas três sprints antes da pausa, o campeonato atual já realizou quatro etapas no formato - na China, Miami, Canadá e Silverstone -distribuindo mais pontos aos pilotos antes das férias.
Comparação do campeonato
A temporada passada começou com a vitória de Lando Norris no GP da Austrália, liderando uma dobradinha dominante da McLaren na classificação. Naquele momento, Max Verstappen surgiu como o principal oponente da equipe britânica - uma rivalidade que se consolidou e definiu o rumo de todo o campeonato.
No campeonato atual, a história mudou de lado. George Russell deu o cartão de visitas da Mercedes ao cravar a pole position e vencer a corrida de abertura do ano, seguido de perto por seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli. Desta vez, o papel de 'pedra no sapato' dos líderes cabe à Ferrari, impulsionada pelo ritmo forte de Lewis Hamilton.
Foto de: Steven Tee / Motorsport Images
Apesar dos momentos de domínio, nem a McLaren em 2025 nem a Mercedes em 2026 tiveram vida fácil até as férias.
Na primeira metade de 2025, Russell e Leclerc surgiram em episódios pontuais como ameaças diretas. O mesmo padrão se repete em 2026: a disputa interna da Mercedes é constantemente impactada pelo ritmo de Hamilton, Leclerc e da dupla da McLaren, que frequentemente entram na briga pelas posições de topo. Sem mencionarmos as aparições de Verstappen.
O equilíbrio da categoria fica claro quando analisamos as vitórias que escaparam dos líderes antes da pausa de verão:
Após 13 etapas disputadas e a conclusão do GP da Hungria em 2025, Piastri liderava o Mundial, tendo somado 284 pontos. Contudo, a McLaren deixou escapar vitórias certas no Japão, na Emília-Romagna e no Canadá.
Em 2026, a Mercedes repetiu o histórico e também viu três vitórias escaparem de suas mãos: em Barcelona, em Silverstone e na Hungria. A Ferrari aproveitou duas dessas oportunidades (com triunfos de Hamilton e Leclerc), enquanto Norris garantiu a vitória na última etapa disputada.
Em 2025, a disputa interna na McLaren era acirradíssima. Piastri figurava no topo com 284 pontos, superando Norris (275) por uma vantagem de apenas nove pontos.
Já em 2026, o cenário é bem mais confortável para o líder. Antonelli ostenta uma vantagem expressiva de 50 pontos sobre o segundo colocado, Hamilton, garantindo uma folga considerável na tabela para encarar a segunda metade da temporada.
|2025
|2026
|POS
|PILOTO
|PONTOS
|PILOTO
|PONTOS
|1
|Oscar Piastri
|284
|Andrea Kimi Antonelli
|219
|2
|Lando Norris
|275
|Lewis Hamilton
|169
|3
|Max Verstappen
|187
|George Russell
|160
|4
|George Russell
|172
|Charles Leclerc
|138
|5
|Charles Leclerc
|151
|Lando Norris
|128
|6
|Lewis Hamilton
|109
|Max Verstappen
|109
|7
|Andrea Kimi Antonelli
|64
|Oscar Piastri
|92
|8
|Alex Albon
|54
|Isack Hadjar
|68
|9
|Nico Hulkenberg
|37
|Liam Lawson
|43
|10
|Esteban Ocon
|27
|Pierre Gasly
|42
|11
|Fernando Alonso
|26
|Arvid Lindblad
|23
|12
|Lance Stroll
|26
|Franco Colapinto
|19
|13
|Isack Hadjar
|22
|Oliver Bearman
|18
|14
|Pierre Gasly
|20
|Gabriel Bortoleto
|10
|15
|Liam Lawson
|20
|Carlos Sainz
|6
|16
|Carlos Sainz
|16
|Alex Albon
|5
|17
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|3
|18
|Yuki Tsunoda
|10
|Nico Hulkenberg
|2
|19
|Oliver Bearman
|8
|Fernando Alonso
|1
|20
|Lance Stroll
|0
|21
|Valtteri Bottas
|0
|22
|Sergio Pérez
|0
Campeonato de construtores até o GP da Hungria
Ao mencionarmos o título de construtores, a McLaren, em 2025, tinha uma liderança extremamente confortável, construída principalmente por poucos abandonos e a consistência de sua dupla nos 13 finais de semana iniciais. O time de Woking havia conquistado 559 pontos contra 260 da Ferrari.
Já esse ano, por conta dos problemas de confiabilidade da Mercedes, o time de Brackley conquistou apenas 379 pontos, contra 307 da Ferrari e 220 da McLaren.
|2025
|2026
|POS
|EQUIPE
|PONTOS
|EQUIPE
|PONTOS
|1
|McLaren
|559
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|260
|Ferrari
|307
|3
|Mercedes
|236
|McLaren
|220
|4
|Red Bull
|194
|Red Bull
|177
|5
|Williams
|70
|Racing Bulls
|66
|6
|Aston Martin
|52
|Alpine
|61
|7
|Sauber
|51
|Haas
|21
|8
|Racing Bulls
|45
|Audi
|12
|9
|Haas
|35
|Williams
|11
|10
|Alpine
|20
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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