Está chegando a hora! O F1 75, evento que comemorará os 75 anos da Fórmula 1 e revelará as pinturas dos carros de 2025, além de apresentar os pilotos, irá acontecer na tarde da próxima terça-feira (18).

A celebração, que reunirá todas as equipes de F1 pela primeira vez na história da categoria, irá acontecer no O2 Arena, em Londres, e começará às 17h, no horário de Brasília, com previsão de duas horas totais.

O evento terá transmissão do Bandsports, tanto no canal de televisão por assinatura quanto no site e na plataforma Band Play.

A apresentação começa com a ordem invertida do campeonato de construtores de 2024, ou seja, o estreante brasileiro Gabriel Bortoleto será o primeiro a se apresentar com a Sauber. A última será a McLaren.

Segundo apuração do Motorsport.com, cada uma das escuderias terão sete minutos para apresentarem seus monopostos e suas duplas.

Data e Horário

Data: 18 de fevereiro (terça-feira)

Início: 17h (Horário de Brasília)

Encerramento (planejado): 19h

Transmissão

Televisão: Bandsports (canal por assinatura)

Internet: Band.com.br e Band Play

