F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli
O heptacampeão já defendeu o jovem de 18 anos publicamente
Andrea Kimi Antonelli começou a temporada de forma muito positiva e até o GP do Canadá parecia ser um dos melhores rookies de 2025 da Fórmula 1. Desde então, o italiano está com dificuldades nos fins de semana, mas tem recebido uma ajudinha especial para lidar com a pressão.
Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, está agindo de acordo com seu caráter ao defender publicamente Antonelli, disse Bradley Lord, diretor de comunicações da Mercedes.
"Kimi estava na equipe no final da temporada passada e Lewis o apoiou com conselhos, suporte e incentivo durante esse período, apesar de ter sido um final de temporada bastante difícil para ele pessoalmente", disse Lord ao RacingNews365.
A temporada de estreia de Hamilton em 2007 lhe deu uma melhor compreensão da situação de Antonelli, já que ele próprio chegou a uma equipe de ponta com expectativas semelhantes. O piloto britânico diz que Antonelli está "indo muito bem", acrescentando que "não consigo imaginar como é ter 18 anos e fazer o que ele está fazendo".
"Está totalmente de acordo com o caráter de Lewis, que conhecemos há muitos e muitos anos", disse Lord. "A temporada de estreia tem seus altos e baixos, é cheia de aprendizado, o que significa experiências positivas e surpresas, mas também momentos difíceis", explicou.
"É claro que é verdade que, à medida que o carro ficou mais difícil, os dois pilotos perderam a confiança em se comprometer nas curvas e isso custou a confiança de Kimi. A queda no desempenho significa que estamos mais vulneráveis a abandonos no início da classificação do que no começo da temporada", acrescentou. "A chave é que o carro não está lá em primeiro lugar, não há dúvidas ou falhas por parte de Kimi".
POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?
Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes
F1: Os cinco perdedores da primeira metade da temporada de 2025
F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda
F1 - Leclerc: 'Espero que boa fase da Ferrari chegue logo, comigo no volante'
F1: Ralf Schumacher vê 'início de processo' para aposentadoria de Hamilton
F1 - Vasseur admite: "Talvez tenhamos subestimado o desafio de Hamilton"
Últimas notícias
F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull
F1: Massa revela ligações 'secretas' para convencer Binotto sobre Bortoleto
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025
MotoGP: Chefão da Tech3 nega venda da equipe para Gunther Steiner
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários