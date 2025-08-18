Andrea Kimi Antonelli começou a temporada de forma muito positiva e até o GP do Canadá parecia ser um dos melhores rookies de 2025 da Fórmula 1. Desde então, o italiano está com dificuldades nos fins de semana, mas tem recebido uma ajudinha especial para lidar com a pressão.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, está agindo de acordo com seu caráter ao defender publicamente Antonelli, disse Bradley Lord, diretor de comunicações da Mercedes.

"Kimi estava na equipe no final da temporada passada e Lewis o apoiou com conselhos, suporte e incentivo durante esse período, apesar de ter sido um final de temporada bastante difícil para ele pessoalmente", disse Lord ao RacingNews365.

A temporada de estreia de Hamilton em 2007 lhe deu uma melhor compreensão da situação de Antonelli, já que ele próprio chegou a uma equipe de ponta com expectativas semelhantes. O piloto britânico diz que Antonelli está "indo muito bem", acrescentando que "não consigo imaginar como é ter 18 anos e fazer o que ele está fazendo".

"Está totalmente de acordo com o caráter de Lewis, que conhecemos há muitos e muitos anos", disse Lord. "A temporada de estreia tem seus altos e baixos, é cheia de aprendizado, o que significa experiências positivas e surpresas, mas também momentos difíceis", explicou.

"É claro que é verdade que, à medida que o carro ficou mais difícil, os dois pilotos perderam a confiança em se comprometer nas curvas e isso custou a confiança de Kimi. A queda no desempenho significa que estamos mais vulneráveis a abandonos no início da classificação do que no começo da temporada", acrescentou. "A chave é que o carro não está lá em primeiro lugar, não há dúvidas ou falhas por parte de Kimi".

