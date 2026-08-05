F1: A dica de Mika Hakkinen à McLaren sobre Verstappen e Piastri

Bicampeão mundial da Fórmula 1 pela McLaren em 1998 e 1999, o ex-piloto finlandês Mika Hakkinen desaconselhou o time de Woking a trocar o australiano Oscar Piastri pelo holandês Max Verstappen.

A possível dança das cadeiras tem sido especulada há meses no mercado da F1, com uma potencial ida de Piastri para a Red Bull e a chegada de Verstappen à McLaren como novo companheiro do britânico Lando Norris, atual campeão da categoria.

No entanto, no podcast Up to Speed, Hakkinen disse que não levaria essa negociação adiante se estivesse na McLaren. "Pelo que vi da forma como a McLaren trabalha, ela procura sempre olhar para o conjunto da equipe, porque esse é o único caminho para alcançar o sucesso. Na minha opinião, se me perguntassem o que eu faria, eu tentaria minimizar esse risco", ponderou o finlandês.

Como exemplo, Mika citou o período de estabilidade na dupla de pilotos enquanto ele e o escocês David Coulthard integravam a formação do time de Woking na elite global do esporte a motor -- algo visto entre 1996 e 2001.

Podium: second place David Coulthard, McLaren, Race winner Mika Hakkinen, McLaren, third place Jacques Villeneuve, Williams Foto de: Sutton Images

“A McLaren teve um campeão mundial. Nós fomos companheiros de equipe por muito tempo na F1 e isso mostra que, quando existe uma boa harmonia dentro da equipe, por que colocar outra pessoa ali?”, questionou o rival do alemão Michael Schumacher.

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