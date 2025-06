A Ferrari quer virar uma nova página depois da controvérsia que eclodiu no GP do Canadá de Fórmula 1: a Scuderia está dando a si mesma quatro corridas (Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria) para avaliar as atualizações que estão sendo estudadas em Maranello há meses, em uma tentativa de resolver uma temporada muito decepcionante em comparação com as expectativas daqueles que a viam com condições de lutar pelos dois títulos em 2025.

O SF-25 é visto como uma decepção, mas a equipe técnica liderada por Loic Serra está buscando uma correção para o carro com uma nova parte inferior do assoalho e a tão esperada suspensão traseira que deve permitir limitar os problemas: o monoposto carece de carga aerodinâmica e sofre com o desgaste excessivo da prancha, por isso é forçado a correr com maior altura em relação ao solo, o que resulta em perda de carga aerodinâmica. Veremos as novidades em Silverstone, se não houver atrasos.

Na prévia do GP da Áustria, o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, mantém mistério sobre a possibilidade de uma parte das atualizações entrarem em jogo neste fim de semana, e faz apenas um apanhado da etapa.

"O circuito de Spielberg é completado em pouco mais de um minuto, o que significa que as diferenças são muito pequenas, e até mesmo alguns milésimos podem fazer uma grande diferença. A capacidade de reunir todos os elementos será crucial. O fato de sete das dez curvas serem à direita, combinado com as consideráveis mudanças de inclinação, torna o desafio ainda mais exigente".

Vasseur fala sobre um trabalho intenso em Maranello, mas sem dar indícios sobre a chegada das novidades. A expectativa era de uma divisão do pacote, com o novo assoalho no Red Bull Ring e a suspensão traseira em Silverstone, mas que a Ferrari poderia inclusive trazer ambas para o GP da Áustria.

"Trabalhamos intensamente em Maranello com o objetivo de combinar todos os fatores necessários para obter o melhor desempenho. Charles, Lewis e toda a equipe estão determinados a dar o melhor de si em uma pista que costuma nos proporcionar uma das corridas mais espetaculares da temporada".

