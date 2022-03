Carregar reprodutor de áudio

A declaração de Lewis Hamilton de que a Mercedes não está em posição de lutar por vitórias no início da temporada 2022 da Fórmula 1 pode dizer muito sobre a extensão dos problemas que a equipe teve na pré-temporada. Porque, por mais que os rivais acreditem que a equipe esteja escondendo a realidade, ficou claro ao ver o W13 na pista que a situação não é a ideal ainda.

O porpoising em excesso, momentos de saída traseira e dificuldades para encontrar a consistência ao longo de uma curva deixam a equipe com um pé atrás. Mas enquanto ainda não há uma explicação detalhada, algumas modificações tardias ao carro, incluindo a manobra drástica de cortar parte da estrutura do assoalho, nos deram algumas pistas sobre as dificuldades da Mercedes.

Como visto em nossa fotografia exclusiva (abaixo), a Mercedes, tardiamente, usou a serra na parte inferior do assoalho, removendo parte da borda inferior, em um esforço para mudar a distribuição do fluxo de ar para fora e pela seção dianteira do assoalho para a parte inferior do piso e o difusor.

Mercedes W13 detail Photo by: Giorgio Piola

Suas últimas saídas da pré-temporada foram completadas com a parte inferior do assoalho do W13 sendo encharcado com tinta flow-viz, para que a equipe pudesse obter alguma confirmação visual das estruturas do fluxo, esperando que pudesse fornecer mais feedback sobre a direção que pode ser necessária para resolver os problemas que o fenômeno cria.

A movimentação para reduzir o assoalho mostra que a Mercedes está buscando um modo para se livrar do porpoising sem ter que aumentar muito a altura do carro, já que isso implica em perda de performance, com a redução do efeito solo.

Corte, refinamento, e mesmo a adição de detalhes em certas áreas do assoalho parecem ser o modo preferido da Mercedes em busca de colocar o carro na janela ideal de funcionamento.

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

O design do assoalho, como um todo, é novo e faz parte do pacote de peças introduzidas pela equipe no começo dos testes do Bahrein, junto do conceito radical de sidepod minimalista. E, enquanto anteriormente a Mercedes havia uma seção mais complexa em forma de onda na borda dianteira do piso, agora possui uma versão mais simplificada (seta vermelha).

Além disso, o design da borda do assoalho pode ser considerado simplista quando comparado a alguns de seus rivais, que podem estar usando a geometria, asas de borda permitidas e alguma flexão, em busca de manter a atitude do assoalho de forma mais estável.

Enquanto isso, a Mercedes foi forçada a adicionar um suporte de metal, o que impede que toda a borda do piso flexione demais (seta azul), enquanto na Ferrari, abaixo, isso só tem autoridade sobre a seção traseira do corte e na asa da borda.

Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Nas últimas saídas, foi possível notar também a Mercedes usando o carro com mais ângulo de ataque aplicado na asa dianteira (note o quão inclinada a aleta superior está em relação aos pontos de conexão), em um esforço para jogar o balanço do carro para frente, dando mais importância ao bico.

Isso parece ter um efeito, tornando o carro mais ponteiro para evitar que ele saia muito de traseira, ajudando também a aumentar um pouco a traseira, para evitar que ele quique tanto.

Mercedes W13 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

