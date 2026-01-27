F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro
Já é a segunda vez que Tiago Barra trabalha em parceria com o piloto
Foto de: Pierre Gasly
Em 2025, Pierre Gasly abriu um concurso para fãs de todo o mundo enviarem desenhos para seu capacete especial no GP da Austrália de Fórmula 1. Na ocasião, Tiago Barra, designer brasileiro, foi o escolhido para ter sua ideia usada pelo francês.
Barra é designer gráfico e trabalha no ramo esportivo há mais de 15 anos. O brasileiro ganhou a oportunidade de conversar com Gasly em 2025 e o contato aconteceu no GP de São Paulo, mais especificamente na quarta-feira, antes da corrida.
O brasileiro conversou com o Motorsport.com Brasil e contou um pouco sobre o que aconteceu nesse momento. Tiago declarou que é um grande fã de Gasly e isso acabou sendo assunto da conversa entre eles, inclusive, houve um convite para que o designer fosse ao autódromo mais uma vez na quinta-feira, no dia de mídia.
Foto de: Pierre Gasly
Foi nessa conversa que Tiago mostrou seu interesse em desenhar o capacete de Gasly para a temporada de 2026 e acabou tudo dando certo, porque o francês topou a ideia.
"O assessor do Pierre falou: 'Nós não temos nada fechado para o ano que vem, se você quiser mandar algumas ideias, estamos aí'", contou Tiago. "E eu pensei em algumas opções e mandei para eles, ele [Gasly] gostou de uma e nós desenvolvemos a partir daí".
Tiago revelou que o briefing foi conversado no paddock de São Paulo e a partir dali eles começaram a encontrar os pontos que precisavam de mudança. Gasly queria um desenho diferente do que já tinha usado nos últimos anos, mas não tinha conseguido visualizar exatamente o que estava imaginando.
"Foi bem natural, não foi uma coisa: 'ah, vamos chamar ele aqui e oferecer', foi uma coisa que meio que rolou na conversa".
"Uma coisa que surgiu na conversa era a questão do contraste com o carro. O piloto fica muito afundado, muito escondido, então o capacete tem que brilhar para a gente conseguir ver quem é, foi mais ou menos isso que a gente buscou".
Foto de: Pierre Gasly
