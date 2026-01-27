Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro
Fórmula 1

F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro

Já é a segunda vez que Tiago Barra trabalha em parceria com o piloto

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source
Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Pierre Gasly

Em 2025, Pierre Gasly abriu um concurso para fãs de todo o mundo enviarem desenhos para seu capacete especial no GP da Austrália de Fórmula 1. Na ocasião, Tiago Barra, designer brasileiro, foi o escolhido para ter sua ideia usada pelo francês.

Leia também:

Barra é designer gráfico e trabalha no ramo esportivo há mais de 15 anos. O brasileiro ganhou a oportunidade de conversar com Gasly em 2025 e o contato aconteceu no GP de São Paulo, mais especificamente na quarta-feira, antes da corrida.

O brasileiro conversou com o Motorsport.com Brasil e contou um pouco sobre o que aconteceu nesse momento. Tiago declarou que é um grande fã de Gasly e isso acabou sendo assunto da conversa entre eles, inclusive, houve um convite para que o designer fosse ao autódromo mais uma vez na quinta-feira, no dia de mídia.

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Pierre Gasly

Foi nessa conversa que Tiago mostrou seu interesse em desenhar o capacete de Gasly para a temporada de 2026 e acabou tudo dando certo, porque o francês topou a ideia.

"O assessor do Pierre falou: 'Nós não temos nada fechado para o ano que vem, se você quiser mandar algumas ideias, estamos aí'", contou Tiago. "E eu pensei em algumas opções e mandei para eles, ele [Gasly] gostou de uma e nós desenvolvemos a partir daí".

Tiago revelou que o briefing foi conversado no paddock de São Paulo e a partir dali eles começaram a encontrar os pontos que precisavam de mudança. Gasly queria um desenho diferente do que já tinha usado nos últimos anos, mas não tinha conseguido visualizar exatamente o que estava imaginando.

"Foi bem natural, não foi uma coisa: 'ah, vamos chamar ele aqui e oferecer', foi uma coisa que meio que rolou na conversa".

"Uma coisa que surgiu na conversa era a questão do contraste com o carro. O piloto fica muito afundado, muito escondido, então o capacete tem que brilhar para a gente conseguir ver quem é, foi mais ou menos isso que a gente buscou".

Helmet of Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Pierre Gasly

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona
Próximo artigo F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

F1: Com chuva, Verstappen causa bandeira vermelha em segundo dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
F1: Com chuva, Verstappen causa bandeira vermelha em segundo dia de testes em Barcelona

Últimas notícias

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endu Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona