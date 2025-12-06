F1: A importância da pole position para vencer em Abu Dhabi; veja estatísticas
O primeiro a largar foi o vencedor em todas as corridas em Yas Marina na última década; confira dados desde 2009
O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2025 decidirá o campeão e a classificação se torna mais importante do que nunca quando se observa o histórico das 16 edições anteriores dessa etapa. Indiscutivelmente, pelo menos no passado recente, o Yas Marina é o circuito em que largar em primeiro lugar é mais significativo.
Antes deste domingo, houve 16 edições do GP de Abu Dhabi de F1 e, em 11 delas, o piloto que largou em primeiro lugar venceu, ou seja, 68,75% das corridas. Portanto, apenas 31,5% das corridas em Abu Dhabi foram vencidas por um piloto que não largou na pole position. Deve-se observar que, em 2021, sem o famoso safety car, o piloto que largou na pole position e foi coroado campeão (Max Verstappen) não teria vencido.
Mas há mais: se considerarmos as últimas dez corridas em Abu Dhabi, em todas elas o piloto que largou na pole position venceu. Esse é um recorde compartilhado, pois isso também aconteceu no GP da Espanha em Barcelona de 2001 a 2010. Para contextualizar, não houve mais do que seis GPs de Mônaco consecutivos em que o poleman venceu na história da F1.
E, caso não esteja claro, mais dois fatos: os pilotos que se classificaram na primeira fila terminaram na mesma ordem (1º e 2º) em sete das últimas dez corridas. Além disso, apenas uma corrida das 16 realizadas como GP de Abu Dhabi de F1 foi vencida por um piloto que não largou na primeira fila, Kimi Raikkonen largando em quarto lugar em 2012. Ninguém venceu em Abu Dhabi largando em terceiro ou pior que quarto.
Em 16 GPs de Abu Dhabi, 25% delas, ou seja, quatro, foram vencidas pelo piloto que largou em segundo no grid, duas por Sebastian Vettel (em 2009 e 2013) e duas por Lewis Hamilton (em 2011 e 2014).
Registro de vitórias no GP de Abu Dhabi por posição de largada
|Temporada
|Largou na pole position
|Venceu
|2009
|Lewis Hamilton
|Sebastian Vettel (largando em 2º)
|2010
|Sebastian Vettel
|Sebastian Vettel
|2011
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton (começando em 2º)
|2012
|Lewis Hamilton
|Kimi Raikkonen (começando em 4º)
|2013
|Mark Webber
|Sebastian Vettel (começando em 2º)
|2014
|Nico Rosberg
|Lewis Hamilton (começando em 2º)
|2015
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
|2016
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2017
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
|2018
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2019
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2020
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2021
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2022
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2023
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2024
|Lando Norris
|Lando Norris
Apesar disso, Yas Marina é uma pista onde as ultrapassagens são possíveis e onde, após as mudanças feitas em 2021 para melhorar o espetáculo, houve 53 ultrapassagens em 2022, 60 em 2023 e 31 em 2024. Para efeito de comparação: em 2017, o GP de Abu Dhabi teve apenas 5 ultrapassagens.
Em 2025, 15 das 23 corridas disputadas foram vencidas pelo poleman, número mais alto da última década, com 65,22%.
Porcentagem de vitórias por posição de largada no GP de Abu Dhabi
|A corrida de Abu Dhabi foi vencida pelo piloto que largou nesta posição...
|Nesta porcentagem de corridas
|1º
|68,75%
|2º
|25%
|3º
|NUNCA
|
4º
|6,25%
|5º
|NUNCA
|6º
|NUNCA
|7º
|NUNCA
|8º
|NUNCA
|9º
|NUNCA
|10º
|NUNCA
