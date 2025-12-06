Todas as categorias

Conteúdo especial
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: A importância da pole position para vencer em Abu Dhabi; veja estatísticas

O primeiro a largar foi o vencedor em todas as corridas em Yas Marina na última década; confira dados desde 2009

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Pole man Lando Norris, McLaren MCL38, arrives in Parc Ferme

O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2025 decidirá o campeão e a classificação se torna mais importante do que nunca quando se observa o histórico das 16 edições anteriores dessa etapa. Indiscutivelmente, pelo menos no passado recente, o Yas Marina é o circuito em que largar em primeiro lugar é mais significativo.

Leia também:

Antes deste domingo, houve 16 edições do GP de Abu Dhabi de F1 e, em 11 delas, o piloto que largou em primeiro lugar venceu, ou seja, 68,75% das corridas. Portanto, apenas 31,5% das corridas em Abu Dhabi foram vencidas por um piloto que não largou na pole position. Deve-se observar que, em 2021, sem o famoso safety car, o piloto que largou na pole position e foi coroado campeão (Max Verstappen) não teria vencido.

Mas há mais: se considerarmos as últimas dez corridas em Abu Dhabi, em todas elas o piloto que largou na pole position venceu. Esse é um recorde compartilhado, pois isso também aconteceu no GP da Espanha em Barcelona de 2001 a 2010. Para contextualizar, não houve mais do que seis GPs de Mônaco consecutivos em que o poleman venceu na história da F1.

E, caso não esteja claro, mais dois fatos: os pilotos que se classificaram na primeira fila terminaram na mesma ordem (1º e 2º) em sete das últimas dez corridas. Além disso, apenas uma corrida das 16 realizadas como GP de Abu Dhabi de F1 foi vencida por um piloto que não largou na primeira fila, Kimi Raikkonen largando em quarto lugar em 2012. Ninguém venceu em Abu Dhabi largando em terceiro ou pior que quarto.

Em 16 GPs de Abu Dhabi, 25% delas, ou seja, quatro, foram vencidas pelo piloto que largou em segundo no grid, duas por Sebastian Vettel (em 2009 e 2013) e duas por Lewis Hamilton (em 2011 e 2014).

Registro de vitórias no GP de Abu Dhabi por posição de largada

Temporada Largou na pole position Venceu 
2009 Lewis Hamilton Sebastian Vettel (largando em 2º)
2010 Sebastian Vettel Sebastian Vettel
2011 Sebastian Vettel Lewis Hamilton (começando em 2º)
2012 Lewis Hamilton Kimi Raikkonen (começando em 4º)
2013 Mark Webber Sebastian Vettel (começando em 2º)
2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton (começando em 2º)
2015 Nico Rosberg Nico Rosberg
2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas
2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2020 Max Verstappen
 Max Verstappen
2021 Max Verstappen
 Max Verstappen
2022 Max Verstappen Max Verstappen
2023 Max Verstappen Max Verstappen
2024 Lando Norris Lando Norris

Apesar disso, Yas Marina é uma pista onde as ultrapassagens são possíveis e onde, após as mudanças feitas em 2021 para melhorar o espetáculo, houve 53 ultrapassagens em 2022, 60 em 2023 e 31 em 2024. Para efeito de comparação: em 2017, o GP de Abu Dhabi teve apenas 5  ultrapassagens.

Em 2025, 15 das 23 corridas disputadas foram vencidas pelo poleman, número mais alto da última década, com 65,22%.

Porcentagem de vitórias por posição de largada no GP de Abu Dhabi 

A corrida de Abu Dhabi foi vencida pelo piloto que largou nesta posição... Nesta porcentagem de corridas
68,75%
25%
NUNCA

6,25%
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
10º NUNCA

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Jose Carlos de Celis
Mais de
Jose Carlos de Celis
Filtros