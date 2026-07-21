F1: A vantagem de Hamilton sobre o restante do grid em 2026

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Todos os pilotos estão sofrendo com abandonos na atual temporada e perderam pontos importantes no campeonato

Livia Veiga
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Em 2026, com a maior mudança de regulamento da história da Fórmula 1, a confiabilidade dos carros tem sido uma grande questão entre os pilotos. George Russell e Andrea Kimi Antonelli, que são os grandes nomes na disputa pelo título pela Mercedes, e já somam três abandonos.

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Não é nenhuma surpresa termos etapas em que pelo menos um dos carros da Cadillac, Aston Martin ou Williams abandona. As três equipes no fundo do grid estão passando por momentos difíceis, mas a situação também não está tão simples nas equipes mais à frente.

Entre as quatro primeiras equipes do campeonato - Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull - há apenas um piloto que ainda não sofreu com problemas de abandono: Lewis Hamilton.

O heptacampeão está na vice-liderança do campeonato, tendo somado 159 pontos nas últimas 10 corridas, contra 204 de Antonelli, que tem apenas um abandono na temporada - no GP de Barcelona.

Essa é uma das grandes vantagens de Hamilton contra os rivais na pista, além das boas classificações e posições finais nas corridas. Até o momento, a pior posição de largada de Lewis é uma sétima posição no GP da Austrália.

Além de Hamilton, apenas Franco Colapinto e Esteban Ocon também não tiveram nenhum abandono na atual temporada.

EQUIPE PILOTO DNF
MERCEDES Kimi Antonelli 1
George Russell 2
FERRARI Lewis Hamilton 0
Charles Leclerc 2
MCLAREN Lando Norris 3
Oscar Piastri 2
RED BULL Max Verstappen 3
Isack Hadjar 2
ALPINE Pierre Gasly 1
Franco Colapinto 0
RACING BULLS Liam Lawson 1
Arvid Lindblad 1
HAAS Esteban Ocon 0
Oliver Bearman 3
WILLIAMS Carlos Sainz 2
Alex Albon 3
AUDI Gabriel Bortoleto 1
Nico Hulkenberg 3
ASTON MARTIN Fernando Alonso 4
Lance Stroll 6
CADILLAC Valtteri Bottas 4
Sergio Pérez 3

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