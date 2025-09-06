A Fórmula 1 não mudará para unidades de potência V8 antes do prazo original de 2031, depois que uma reunião de motores em Londres para tentar acelerar a mudança foi adiada pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Ben Sulayem há muito tempo deseja que a F1 mude para motores mais simples e baratos assim que possível, com uma proposta na mesa para mudar para um V8 de 2,4 litros com um elemento híbrido menor e combustível sustentável.

A iniciativa surge em um momento em que a FIA continua preocupada com o alto custo, a complexidade e o peso dos motores que serão lançados no próximo ano, que apresentam uma divisão de quase 50/50 entre a potência de combustão interna e a energia elétrica.

Depois de planejar uma reunião com todos os fabricantes de unidades de potência envolvidos no GP do Bahrein, em abril, Ben Sulayem organizou uma reunião de acompanhamento para a próxima quinta-feira (11), em Londres, para discutir as próximas etapas, mas o Motorsport.com apurou que o presidente da FIA enviou uma carta aos fabricantes cancelando a reunião devido à falta de apoio à sua iniciativa para 2029.

Apurou-se que os fabricantes não são contra a ideia de mudar para os motores V8 a longo prazo, mas várias partes questionaram por que eles teriam que fazer outro investimento em grande escala tão cedo após os caríssimos regulamentos de 2026, que ainda nem foram introduzidos.

De acordo com os atuais acordos de governança da unidade de potência da F1, pelo menos quatro dos cinco fabricantes teriam que estar a bordo para fazer mudanças drásticas antes do final do ciclo de regras de 2026-2030, e apurou-se que a Audi e a Honda estejam entre os que são contra uma mudança antecipada.

Ao adiar a reunião de Londres, o órgão regulador está dando às partes interessadas mais tempo para definir a futura fórmula do motor para 2031 e anos seguintes.

"Para nós, o V8 está acontecendo", disse Ben Sulayem sobre o assunto no GP da Grã-Bretanha, em julho. "Com as equipes agora, estou muito otimista e feliz com isso. A FOM [Formula One Management] está apoiando, as equipes estão percebendo que esse é o caminho certo.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Precisamos fazer isso logo. Você precisa de três anos, portanto, esperamos que em 2029 já tenhamos alguma coisa, mas o combustível também é muito caro, e temos que ter muito cuidado com isso".

Conversas separadas sobre maneiras de mitigar o aumento dos custos de combustível devido à mudança para combustíveis sustentáveis no próximo ano ainda estão planejadas.

