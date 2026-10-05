F1: Abandono de Russell na Malásia pode ter consequência grave; entenda

O abandono de George Russell no GP do Bahrein na Malásia terá consequências enormes para o restante de sua temporada 2026 da Fórmula 1 — especialmente no que diz respeito às atualizações ADUO.

O piloto da Mercedes estava em terceiro lugar sob o safety car, faltando cinco voltas para o final da prova em Sepang, até que parou na entrada da curva 1 devido a uma falha na unidade de potência.

Imediatamente, todos se perguntaram qual seria o impacto disso na disputa pelo título, já que o segundo lugar do companheiro de equipe Kimi Antonelli ampliou a vantagem do italiano na liderança do campeonato para 84 pontos, faltando sete etapas.

Mas a Mercedes agora também precisa reavaliar seu plano de quando fornecer um novo motor a Russell, considerando que isso acarretará uma punição de 10 posições no grid, já que ele já utilizou os quatro motores permitidos por temporada.

“Ele falou pelo rádio atrás do safety car e disse que a unidade de potência estava começando a fazer um barulho estranho”, disse o vice-chefe de equipe da Mercedes, Bradley Lord. “Vimos que os sensores estavam apresentando falhas e ficou claro que teríamos que parar o carro, pois havia ocorrido algum tipo de problema".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto: Srinivasa Krishnan

“Ainda precisamos entender o que isso significa para a reserva dele, pois ele também não tem muitas unidades de potência com baixa quilometragem. Então, isso pode significar que precisamos alterar o que vinha sendo nosso plano anterior".

O plano era que a próxima unidade de potência de Russell fosse a versão atualizada no âmbito do sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações (ADUO), que concede à Mercedes um uso de atualização no motor.

Acredita-se que o piloto de 28 anos estava programado para cumprir sua penalidade em Austin, mas a quebra em Sepang significa que ele talvez precise cumpri-la antes — em Singapura, neste fim de semana — e, consequentemente, perder a atualização.

Ao ser questionado se era esse o caso, Lord confirmou: "Potencialmente sim. É isso o que precisamos entender. Mas sim, pode haver um duplo golpe ali, o que para ele, depois de um baque tão doloroso hoje... foi devastador ver que ele precisou recolher o carro como recolheu".

"Sim, pode haver uma espécie de duplo golpe aí que é apenas uma consequência bastante lamentável desse problema".

Bradley Lord, vice-chefe da equipe Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sepang deu continuidade à série de azares do britânico, que abandonou a corrida enquanto liderava em Montreal devido a uma falha na unidade de potência, além de outros contratempos em 2026.

Mas também houve problemas do lado de Antonelli, como a falha na unidade de potência no final da corrida em Barcelona; portanto, a falta de confiabilidade é a única preocupação em meio a um ano dominante para a Mercedes.

“Estou extremamente irritado, não estou nada feliz”, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, à Sky Sports após a corrida na Malásia. “Em primeiro lugar, não tivemos a velocidade que esperávamos ter antes do fim de semana, então há muito trabalho a ser feito para nos recuperarmos, o que tenho certeza de que faremos".

“Depois, a corrida literalmente não correu a nosso favor, se considerarmos a disputa com Lewis [Hamilton] atrás de nós. Tínhamos uma vantagem tão grande — um VSC, dois safety cars — que não dava para ter mais azar".

"E, para piorar, uma falha na unidade de potência a poucas voltas do final com o George, o que é terrível para o campeonato dele e nada bom para nossos pontos de construtores".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Anni Graf – Fórmula 1 via Getty Images

“Então, por mais que eu adore estar aqui quando analiso as corridas em si, essa foi uma das minhas piores experiências, para ser sincero".

A Mercedes ainda está no caminho certo para conquistar seu primeiro título de construtores desde 2021, já que supera a Ferrari, segunda colocada, por 151 pontos — uma diferença que era de 160 antes da corrida na Malásia.

“Esse tema geral, os abandonos, pode nos custar caro também nas sete corridas restantes”, acrescentou Wolff. “Um campeonato pode virar rapidamente contra você ou a seu favor se você tiver um abandono, e é por isso que isso não pode continuar".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!