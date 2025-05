Andrea Kimi Antonelli foi forçado a se retirar de sua primeira corrida natal de Fórmula 1 no circuito de Ímola depois que seu Mercedes teve uma falha no acelerador. O italiano parou na 46ª volta, quando estava em oitavo lugar, depois de ter saído da 13ª posição no grid.

Antonelli, que tem impressionado nesta temporada, também admitiu que foi 'dominado' pela ocasião de competir em sua corrida em casa pela primeira vez na F1.

Ele disse: "Depois de duas ou três voltas [após o VSC], comecei a ter problemas com o acelerador... e então, infelizmente, ele parou completamente".

Mais tarde, ele acrescentou: "Eu estava perdendo potência e, às vezes, o sensor ficava maluco, então é uma pena, mas essas são coisas que podem acontecer e, com certeza, sem o problema, o ritmo teria sido muito melhor".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

"Mas ainda preciso trabalhar na minha pilotagem, para ver onde posso melhorar, e também para melhorar o ritmo da corrida, especialmente com a temperatura quente, porque acho que quando está frio, o ritmo é muito bom, é muito melhor, e também para mim é muito mais fácil gerenciar o pneu, e ainda preciso trabalhar nisso quando está quente".

Antonelli foi cercado de simpatizantes neste fim de semana, quando os torcedores italianos deram as boas-vindas ao seu compatriota à F1. No entanto, o jovem de 18 anos, que cresceu na cidade de Bolonha, vizinha ao autódromo, admite que ficou impressionado com toda a atenção voltada para ele.

Ele acrescentou: "Provavelmente foi o pior [fim de semana] em termos de desempenho. Vou tentar me recuperar bem e voltar mais forte em Mônaco. Eu adoro o apoio da torcida. Só acho que, do meu lado, não administrei bem a energia, e isso comprometeu definitivamente o desempenho na pista. Mas foi uma lição muito boa, porque pude sentir isso".

"Eu não estava tão relaxado, estava um pouco mais tenso enquanto corria. Portanto, antes da próxima corrida em casa, foi uma lição muito boa. É claro que o ritmo ainda não está onde queremos, mas, no geral, o mais positivo foi o apoio da torcida. Acho que foi incrível. Pude realmente sentir o apoio, apesar dos momentos difíceis", concluiu.

F1 AO VIVO: Tudo do GP da Emilia Romagna, em ÍMOLA, com BORTOLETO EM AÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!