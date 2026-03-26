Os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, enfrentaram dois problemas distintos com a bateria da Mercedes, o que os impediu de largar no GP da China de Fórmula 1.

Há duas semanas, os atuais campeões mundiais tiveram um domingo desastroso em Xangai, quando Norris não conseguiu chegar ao grid de largada, com a equipe se esforçando para consertar o que foi descrito como um problema eletrônico no lado da unidade de potência. Logo depois, Piastri sofreu um problema aparentemente semelhante enquanto já estava no grid, com o carro do australiano tendo que ser retirado, e nenhum dos dois conseguiu largar.

Após a corrida, o chefe da equipe, Andrea Stella, disse que foi “bastante excepcional” que a McLaren tenha sofrido “dois problemas graves praticamente ao mesmo tempo no mesmo componente, que, neste caso, é o sistema elétrico da unidade de potência”.

Após uma investigação mais aprofundada pela Mercedes HPP, fornecedora da unidade de potência da McLaren, concluiu-se que tanto Norris quanto Piastri foram afetados por problemas de bateria de natureza diferente.

O Motorsport.com apurou que a bateria de Norris foi afetada por um problema de software que a bloqueou e a tornou inutilizável, e acredita-se que a unidade esteja permanentemente danificada e tenha sido removida do conjunto de componentes de Norris.

Já Piastri teria sido afetado por um problema de hardware em um componente auxiliar que conecta a bateria, e há algum otimismo de que a bateria do australiano possa continuar a ser usada após a reparação da peça em questão.

A falha na bateria de Norris pode ter efeitos colaterais duradouros no futuro para o campeão mundial, caso ele enfrente mais problemas de confiabilidade relacionados à peça, já que perdeu uma de suas três baterias para o ano. Os pilotos geralmente têm permissão para usar apenas duas, ou reservatórios de energia, por temporada, embora, excepcionalmente, tenham permissão para usar uma unidade adicional para cada componente da unidade de potência em 2026, a fim de ajudar as equipes a se adaptarem às novas regulamentações.

“É claro que isso nos prejudicou como equipe”, disse Norris na quinta-feira em Suzuka, antes do GP do Japão deste fim de semana. “Certamente não nos deixou bem vistos ter dois carros que não largaram na corrida. Acho que o que mais doeu foi o fato de estar fora do nosso controle".

“Mas com a HPP, trabalhamos duro para entender o que aconteceu, por que aconteceu. E, claro, faremos tudo o que pudermos para garantir que isso não aconteça novamente, mas a gente vive e aprende. Foi difícil para todos nós. Ninguém quer passar por um fim de semana assim e, especialmente, começar um domingo assim. Então, sim, doeu muito. Mas acho que, ao mesmo tempo, foi um bom momento para aprendermos, darmos um passo atrás e seguirmos em frente para este fim de semana", concluiu.

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