Felipe Massa conquistou uma vitória significativa na justiça britânica na luta pelo reconhecimento do título do mundial de Fórmula 1 de 2008. O Juiz Robert Jay proferiu nesta quinta-feira (20) uma decisão detalhada, rejeitando as tentativas dos réus de extinguir a ação de conspiração movida pelo piloto brasileiro.

Na última semana de outubro, as duas partes expuseram seus argumentos e após examinar cuidadosamente o que foi apresentado, a Corte Inglesa anunciou nesta quinta-feira que rejeitou as tentativas nos pontos essenciais e concluiu que a tese de conspiração possui fundamento plausível e real perspectiva de sucesso. Com isso, o caso seguirá para julgamento completo.

Segundo Massa, a Formula One Management Limited (FOM), Bernie Ecclestone e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) teriam deliberadamente atuado em conjunto para esconder o caráter intencional do acidente provocado por Nelsinho Piquet. no GP de Singapura de 2008. Caso a verdade houvesse sido investigada e enfrentada à época, o resultado da corrida teria sido anulado e Massa teria sido reconhecido como o legítimo campeão mundial de F1 de 2008.

“Esta é uma vitória extraordinária, um dia muito importante para mim, para a justiça e para todos os apaixonados pela Fórmula 1”, afirmou Massa.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a partir de agora, os advogados de Massa podem pedir mais documentos que corroborem as teses do piloto, incluindo troca de e-mails e mensagens de texto dos réus, que serão obrigados a colaborar.

“O Tribunal reconheceu a força do nosso caso e não deixou que os réus abafassem a verdade sobre 2008”, continuou. “O acidente proposital me tirou um título mundial e as autoridades da época preferiram encobrir os fatos em vez de defender a integridade do esporte.”

“Eles fizeram de tudo para impedir o processo, mas a nossa luta é por justiça e hoje demos um passo decisivo. A verdade prevalecerá no julgamento. Vamos investigar tudo a fundo. Cada documento, cada comunicação, cada evidência que revele a conspiração entre os réus será apresentada.”

“Estou mais determinado e confiante do que nunca! Quando toda a verdade vier à tona, a justiça será feita. Por mim, pelos brasileiros, pelos tifosi, por todos os fãs do automobilismo, que merecem um esporte íntegro, e pelo próprio futuro da F1. Agradeço profundamente à minha equipe jurídica, pelo trabalho brilhante e pela confiança inabalável, à minha família, pelo apoio constante, e a Deus, que sempre me guiou e sustentou a minha fé. Vamos até o fim, juntos!”, declarou Massa.

O texto integral da sentença está disponível no site do Judiciário (judiciary.gov.uk) e, poucas horas após a sua publicação, nos sites do Bailii (www.bailii.org) e do Arquivo Nacional (https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/).

ATUALIZAÇÃO: A FIA emitiu um comunicado de imprensa nesta quinta-feira afirmando que obteve êxito contra os pedidos de Massa. Apesar disso, no último parágrafo da nota, a Federação admitiu que o processo segue, exatamente como afirma a equipe de advogados do piloto brasileiro:

"O Tribunal permitiu que a ação de conspiração por meios ilícitos contra os três Réus prosseguisse para um julgamento completo, embora com fundamentos significativamente reduzidos e sujeito a (i) reformulação da ação pelo Sr. Massa; (ii) prova pericial em direito francês mencionada acima; e (iii) quaisquer pedidos de autorização para recorrer."

