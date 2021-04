F1: Acidente de Grosjean gera inovações em Paul Ricard

O circuito de Paul Ricard aprimorou os equipamentos de seus veículos de intervenção, aplicando as lições aprendidas com o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein do ano passado.

O acidente sofrido por Romain Grosjean na Fórmula 1 em 2020, durante o GP do Bahrein, deve servir a um propósito. Se a corrente de circunstâncias colocar à prova os diversos elementos de segurança já implantados na categoria, também levará os especialistas e todas as partes envolvidas a aprender lições para melhorar ainda mais a proteção dos pilotos e trabalhadores nos circuitos.

A FIA divulgou recentemente um relatório completo do acidente, do qual Grosjean saiu sem ferimentos graves, mas com queimaduras significativas na mão. Após esse relatório, começa a busca por possíveis medidas para melhorar a segurança.

Além do trabalho realizado pela federação, outras organizações também começaram a trabalhar em soluções que já podem ser fornecidas. É o caso do Circuito Paul Ricard, que no inverno europeu avançou na segurança das pistas.

Já haviam anunciado a instalação de novos painéis de luz, mas agora também renovaram os seus veículos de intervenção.

Tomando a iniciativa de melhorar os seus próprios procedimentos, o circuito francês quis melhorar os tempos de reação em caso de incidente no início de uma corrida e, como resultado, fortaleceu o sistema de carros médicos.

A partir de agora, o veículo transporta três pessoas: um enfermeiro, um médico e um bombeiro. O equipamento deste último sofreu alterações significativas, visto que poderá intervir diretamente num possível incêndio graças a um novo extintor portátil, com uma capacidade oito vezes superior à de um extintor normal.

É importante lembrar que, no contexto de uma corrida de F1, os procedimentos de segurança ainda são gerenciados e controlados pela FIA. Portanto, o carro médico da pista Le Castellet e seu novo extintor só afetam as competições nas quais o circuito está no controle dos procedimentos.

No entanto, esses avanços se concentram em como cada membro do automobilismo pode aprender lições com os acontecimentos, com o objetivo de melhorar a segurança de todos os envolvidos nas corridas, que vai muito além da F1.

Paul Ricard garante tempos de resposta extremamente curtos. Lembramos que o carro médico intervém entre 60 e 90 segundos após o anúncio de um incidente; a ambulância 30 segundos depois (dependendo da distância); e a evacuação de uma pessoa ferida leva de três a 45 minutos, dependendo da natureza das lesões.

