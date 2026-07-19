F1: "Acreditei até o fim, mas faltou velocidade", diz Leclerc após disputa com Antonelli pela vitória
Monegasco sai contente com a performance da Ferrari, que esperava ter mais dificuldades na pista de Spa
Charles Leclerc sai contente com sua performance no GP da Bélgica de Fórmula 1 no fim das contas. Enquanto a classificação mostrou as deficiências do SF-26, a corrida trouxe à tona os pontos positivos, aliado a um monegasco que parece ter deixado para trás a má fase das corridas anteriores, garantindo a segunda posição na prova.
Em um fim de semana em que a Ferrari deveria ter corrido na defensiva, ela acabou tendo a oportunidade de disputar o pódio e até mesmo a vitória. É claro que a entrada do SC Virtual no momento certo teve um papel importante, mas o ritmo demonstrado foi encorajador para o restante do ano, não apenas para a etapa belga.
“As deficiências que esperávamos ter neste fim de semana acabaram aparecendo. Depois disso, fizemos realmente de tudo”, disse Leclerc à Sky Sport após a corrida. “Sinceramente, a largada foi divertida da minha parte. Tivemos uma aceleração muito forte depois da Eau-Rouge e isso me permitiu ultrapassar tanto Russell quanto Verstappen na reta. Foi ótimo".
“Depois, também tivemos sorte com o SC Virtual. Aceito essa sorte de bom grado! É o segundo fim de semana seguido... Mas não podemos esquecer dessa sorte. Tivemos dificuldades nas retas hoje, mas o ritmo não estava ruim".
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Andy Hone/LAT Images via Getty Images
Leclerc destacou um aspecto que a Ferrari terá de analisar para entender o que aconteceu em poucas voltas com os pneus duros. Ele, de fato, relatou um problema na dianteira, antes de vê-lo resolvido e retomar um ritmo de corrida competitivo, disputando a prova até o fim com Antonelli.
“Preciso analisar o stint com os pneus duros, porque houve 5 ou 6 voltas em que tive dificuldades com a dianteira. Não sei se o carro bateu em alguma coisa ou se eu fiz algo errado naquele momento, mas senti o carro estranho. Depois disso, o ritmo voltou".
“Também fiquei surpreso depois da ultrapassagem que o Kimi fez contra mim. Achei que ele fosse se distanciar facilmente, mas, com a esteira, consegui me manter ali e acreditei até o fim, mas não tínhamos velocidade suficiente".
“Sabemos que o SF-26 se adaptará melhor à Hungria do que a Spa. No entanto, chegamos a Mônaco achando que éramos os favoritos, mas a Mercedes também mostrou ter um ótimo carro nos circuitos mais técnicos.Não acho que a Ferrari seja a favorita; a Mercedes está um passo à frente de nós, mas faremos de tudo para estar no lugar certo na hora certa, caso tenhamos a oportunidade de vencer".
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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