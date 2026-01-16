Todas as categorias

Fórmula 1 Lançamento da Racing Bulls

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Lançamento da pintura veio acompanhado de uma boa dose de adrenalina

Alex Harrington
Editado:
A Red Bull manteve sua mentalidade de ser radical ao fazer a apresentação da pintura de 2026 do carro de Fórmula 1. A equipe fez uma manobra acrobática cheia de adrenalina para fazer a revelação.

Leia também:

O especialista checo em acrobacias aéreas e campeão mundial da Red Bull Air Race 2018, Martin Šonka, usou uma manobra para rasgar a cobertura do carro de exibição RB22 antes de seu lançamento em Detroit.

Junto com a revelação da pintura dos Racing Bulls, a Red Bull deu início à temporada em grande estilo na Michigan Central Station, com a equipe se preparando para a reformulação que está por vir na F1 este ano. Essas novas regulamentações coincidirão com uma nova unidade de potência produzida em Milton Keynes com a Ford, enquanto a pintura presta homenagem à história da equipe. 

Mas para Šonka, a margem de erro era tão apertada quanto uma corrida em Mônaco, graças ao fato de que a cauda de seu avião precisava estar baixa o suficiente para rasgar a cobertura, sem tocar na pista ou no carro. 

Os preparativos começaram meses antes, com as filmagens da acrobacia ocorrendo em novembro do ano passado no Aeroporto Jindřichův Hradec, bem antes da recente revelação.

A coreografia perigosa foi construída lentamente, à medida que o piloto ganhava mais experiência com o movimento. Começou com o movimento cobra isoladamente, passando para um pequeno pano sem o carro, depois um lençol grande e só então o carro foi introduzido. 

Para dar ao piloto um 'par de olhos extra', foi adicionado um sistema baseado em LiDAR para fornecer sinais audiovisuais sobre a distância ao solo. 

Martin Sonka ahead of the unveiling of the new Oracle Red Bull Racing livery in Jindřichův Hradec, Czech Republic on 28th November, 2025.

Martin Sonka antes da revelação da nova pintura da Oracle Red Bull Racing em Jindřichův Hradec, República Tcheca, em 28 de novembro de 2025.

Foto: Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Mas a altitude mínima era a menor das preocupações. Um perigo se apresentava na forma como a lona seria liberada ao ser puxada por cima do carro. Se ela ficasse presa em uma asa ou espelho, poderia acabar em lágrimas. Portanto, um mecanismo de liberação teve que ser construído para lidar com o material sendo puxado - a aceleração deveria acontecer de 0km/h a 150-200km/h em menos de um segundo.

Quando o dia das filmagens finalmente chegou, com temperaturas atingindo mínimas de -3 °C. Estava frio no avião sem aquecimento e, devido ao formato da cabine, Šonka perdeu o carro de vista cerca de 200 metros antes de iniciar a 'cobra'. 

"Voar tão baixo a essa velocidade é como enfiar uma agulha às cegas", disse ele. "200 km/h, a apenas 1,5 metro acima do solo. A margem para a hélice passar era mínima".

O carro foi apresentado ao público em Motor City, com uma base branca tradicional e um padrão jacquard azul brilhante, também presente no uniforme da equipe.

"2026 marca o início de uma nova e significativa era para a F1 e para a Red Bull", disse o diretor da equipe, Laurent Mekies. "Queríamos que nossa pintura refletisse isso, ao mesmo tempo em que fosse uma homenagem ao início da Red Bull Racing".

