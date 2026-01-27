Os novos carros de 2026 da Fórmula 1 chamaram a atenção dos observadores atentos no primeiro dia de testes em Barcelona ao entrarem na pista com uma inovação incomum: as luzes amarelas piscantes integradas aos espelhos retrovisores dos carros rapidamente se tornaram o centro das atenções.

Fotos e vídeos compartilhados do shakedown geraram debates nas redes sociais sobre a função desse novo sistema. Ao que tudo indica, esse dispositivo será padrão em todos os carros de F1 na temporada 2026.

Essas novas luzes de alerta instaladas nos espelhos retrovisores complementam a iluminação nas extremidades das asas traseiras e as luzes indicadoras do sistema de recuperação de energia (ERS) do carro. O objetivo é melhorar a visibilidade dos carros tanto por trás quanto pelos lados.

Essas luzes amarelas, vistas também no carro da Cadillac, funcionam de maneira semelhante às luzes de alerta dos carros de passeio. Quando as luzes indicam que o sistema ERS está ativo, os mecânicos e fiscais de pista entendem que o carro ainda pode representar risco elétrico.

Assim, todos são mantidos a uma distância segura até que o carro esteja completamente seguro. Implementado pela FIA, esse sistema é considerado um avanço importante, especialmente em termos de segurança.

