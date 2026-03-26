Recomendado para você

F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

Matheus Comparatto disputa etapa do Velocitta da Porsche Cup mirando liderança do campeonato

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Matheus Comparatto disputa etapa do Velocitta da Porsche Cup mirando liderança do campeonato

F1 - Verstappen é pessimista para Suzuka: "Vai ser bem diferente este ano"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Verstappen é pessimista para Suzuka: "Vai ser bem diferente este ano"

F1: Ainda é um circuito de elite? Pilotos opinam sobre Suzuka antes do GP do Japão de 2026

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Ainda é um circuito de elite? Pilotos opinam sobre Suzuka antes do GP do Japão de 2026

F1 - “Ah, m****”: Como Hulkenberg descobriu saída de Wheatley da Audi pela mãe

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - “Ah, m****”: Como Hulkenberg descobriu saída de Wheatley da Audi pela mãe
Fórmula 1 GP do Japão

F1 - “Ah, m****”: Como Hulkenberg descobriu saída de Wheatley da Audi pela mãe

Piloto alemão foi surpreendido com a notícia envolvendo o ex-chefe de equipe – mas não acredita que isso vá ter grande impacto na escuderia

Benjamin Vinel
Editado:

Nico Hulkenberg revelou que só ficou sabendo da saída do chefe da equipe Audi, Jonathan Wheatley, quando sua mãe compartilhou a notícia com ele, o que chocou o piloto alemão de Fórmula 1.

Foi confirmado na última sexta-feira (20) que Wheatley estava deixando a equipe sediada na Suíça “por motivos pessoais”, apenas um ano após ingressar nela. O Motorsport.com apurou que o britânico deve se transferir para a Aston Martin para substituir Adrian Newey como chefe de equipe.

Estranhamente, os pilotos da Audi dão a entender que apenas um deles foi avisado sobre o anúncio com antecedência.

Questionado se isso tinha sido uma surpresa para ele, o brasileiro Gabriel Bortoleto respondeu: “Para ser sincero, não, porque acho que dentro da equipe somos muito claros com esse tipo de coisa, então não foi algo que me pegou de surpresa".

“Não vou mentir, tudo aconteceu muito rápido – ele se juntou à equipe no ano passado. Mas, novamente, quando você tem assuntos pessoais para resolver, essa é a prioridade".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, chefe da Audi F1 Team

Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images

Mas Hulkenberg, por outro lado, disse que não sabia de nada até a notícia vir à tona. “Eu descobri junto com o mundo”, disse o alemão. “Descobri na quinta-feira. Tipo, na quinta-feira da semana passada [19 de março], quando a notícia saiu".

“Na verdade, eu estava no simulador naquele dia e minha mãe me mandou um artigo. Eu estava entre uma corrida e outra olhando meu celular e pensei: ‘Ah, merda’'.

Ainda assim, Hulkenberg acreditou que a decisão fazia sentido. “Se há um problema fundamental com um dos principais líderes da equipe, então é preciso agir”, comentou ele. “E, obviamente, havia um problema aqui".

“Não sei os detalhes exatos, ainda não conversei com ele a fundo. Mas se há um problema, você também precisa agir e reagir – caso contrário, isso também não é bom'.

Ambos os pilotos elogiaram a contribuição de Wheatley nos últimos 12 meses – Hulkenberg o descreveu como “muito envolvido”, “muito prático”, enquanto Bortoleto disse que aprendeu ao lado de um chefe de equipe muito querido que “fez um ótimo trabalho na estruturação das coisas aqui” – “ele foi bom [enquanto] durou”, acrescentou o brasileiro.

Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber and third place Nico Hulkenberg, Stake F1 Team Kick Sauber celebrate in parc ferme

Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Stake F1 Team Kick Sauber, e Nico Hulkenberg, terceiro colocado, da Stake F1 Team Kick Sauber, comemoram no parque fechado

Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images

Agora, qual será o impacto da saída de Wheatley na equipe? O chefe do projeto da Audi na F1, Mattia Binotto, assumirá as responsabilidades de Wheatley até que a futura estrutura da equipe seja definida “em uma fase posterior”.

Hulkenberg está convencido de que o italiano pode liderar a equipe com sucesso e que as bases para o futuro já foram estabelecidas, independentemente da presença ou ausência de Wheatley.

“Não é um revés”, insistiu o veterano. “Uma equipe de F1 é composta por muitas pessoas. Sabe, precisamos de pessoas fortes. Mas com Mattia obviamente ainda como líder, não é como se estivéssemos sem liderança, sem estrutura e sem plano. Portanto, embora tenha mudado inesperadamente, tudo o mais está dentro do planejado e conforme pretendíamos antes".

“Portanto, do ponto de vista operacional, em um fim de semana de corrida, não acho que vá mudar muito. As equipes de F1, e a F1 em geral, são maiores do que uma única pessoa".

Reportagem adicional de Jake Boxall-Legge e Filip Cleeren

F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda

Opel anuncia entrada na F-E para temporada 2026-27, no lugar da DS

Fórmula E
Fórmula E
Opel anuncia entrada na F-E para temporada 2026-27, no lugar da DS

F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Como CEO da Audi testemunhou estreia histórica na F1 em uma viagem de última hora ao redor do mundo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Como CEO da Audi testemunhou estreia histórica na F1 em uma viagem de última hora ao redor do mundo

ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda
F1 - Motor da Audi recebe elogios de rival: “Muito, muito bom”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Motor da Audi recebe elogios de rival: “Muito, muito bom”

F1: Wheatley substituirá Newey como chefe de equipe na Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wheatley substituirá Newey como chefe de equipe na Aston Martin

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Pérez aponta qual é "o maior desafio" para Cadillac neste momento

Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Como é o desenvolvimento de um piloto na categoria?

F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Norris e Piastri mantém confiança na capacidade de recuperação da McLaren

F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Antonelli revela alívio após vitória na China: "Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar"