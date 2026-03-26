F1 - “Ah, m****”: Como Hulkenberg descobriu saída de Wheatley da Audi pela mãe
Piloto alemão foi surpreendido com a notícia envolvendo o ex-chefe de equipe – mas não acredita que isso vá ter grande impacto na escuderia
Nico Hulkenberg revelou que só ficou sabendo da saída do chefe da equipe Audi, Jonathan Wheatley, quando sua mãe compartilhou a notícia com ele, o que chocou o piloto alemão de Fórmula 1.
Foi confirmado na última sexta-feira (20) que Wheatley estava deixando a equipe sediada na Suíça “por motivos pessoais”, apenas um ano após ingressar nela. O Motorsport.com apurou que o britânico deve se transferir para a Aston Martin para substituir Adrian Newey como chefe de equipe.
Estranhamente, os pilotos da Audi dão a entender que apenas um deles foi avisado sobre o anúncio com antecedência.
Questionado se isso tinha sido uma surpresa para ele, o brasileiro Gabriel Bortoleto respondeu: “Para ser sincero, não, porque acho que dentro da equipe somos muito claros com esse tipo de coisa, então não foi algo que me pegou de surpresa".
“Não vou mentir, tudo aconteceu muito rápido – ele se juntou à equipe no ano passado. Mas, novamente, quando você tem assuntos pessoais para resolver, essa é a prioridade".
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, chefe da Audi F1 Team
Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images
Mas Hulkenberg, por outro lado, disse que não sabia de nada até a notícia vir à tona. “Eu descobri junto com o mundo”, disse o alemão. “Descobri na quinta-feira. Tipo, na quinta-feira da semana passada [19 de março], quando a notícia saiu".
“Na verdade, eu estava no simulador naquele dia e minha mãe me mandou um artigo. Eu estava entre uma corrida e outra olhando meu celular e pensei: ‘Ah, merda’'.
Ainda assim, Hulkenberg acreditou que a decisão fazia sentido. “Se há um problema fundamental com um dos principais líderes da equipe, então é preciso agir”, comentou ele. “E, obviamente, havia um problema aqui".
“Não sei os detalhes exatos, ainda não conversei com ele a fundo. Mas se há um problema, você também precisa agir e reagir – caso contrário, isso também não é bom'.
Ambos os pilotos elogiaram a contribuição de Wheatley nos últimos 12 meses – Hulkenberg o descreveu como “muito envolvido”, “muito prático”, enquanto Bortoleto disse que aprendeu ao lado de um chefe de equipe muito querido que “fez um ótimo trabalho na estruturação das coisas aqui” – “ele foi bom [enquanto] durou”, acrescentou o brasileiro.
Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Stake F1 Team Kick Sauber, e Nico Hulkenberg, terceiro colocado, da Stake F1 Team Kick Sauber, comemoram no parque fechado
Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images
Agora, qual será o impacto da saída de Wheatley na equipe? O chefe do projeto da Audi na F1, Mattia Binotto, assumirá as responsabilidades de Wheatley até que a futura estrutura da equipe seja definida “em uma fase posterior”.
Hulkenberg está convencido de que o italiano pode liderar a equipe com sucesso e que as bases para o futuro já foram estabelecidas, independentemente da presença ou ausência de Wheatley.
“Não é um revés”, insistiu o veterano. “Uma equipe de F1 é composta por muitas pessoas. Sabe, precisamos de pessoas fortes. Mas com Mattia obviamente ainda como líder, não é como se estivéssemos sem liderança, sem estrutura e sem plano. Portanto, embora tenha mudado inesperadamente, tudo o mais está dentro do planejado e conforme pretendíamos antes".
“Portanto, do ponto de vista operacional, em um fim de semana de corrida, não acho que vá mudar muito. As equipes de F1, e a F1 em geral, são maiores do que uma única pessoa".
Reportagem adicional de Jake Boxall-Legge e Filip Cleeren
