A FIA está tomando medidas para ajudar a devolver aos treinos classificatórios da Fórmula 1 sua antiga intensidade, mas, independentemente dessas mudanças, os pilotos consideram que Suzuka continua sendo um dos maiores desafios do calendário.

Antes do fim de semana do GP do Japão, a FIA reduziu o consumo máximo permitido de energia de 9 para 8 MJ por volta na classificação, o que deve reduzir significativamente a quantidade de super clipping – recuperação de energia em aceleração máxima – e de lift and coast nas retas de Suzuka, o que afetaria as velocidades nas curvas nas famosas 130R, Degner e Esses do circuito.

Espera-se que a medida tenha apenas um pequeno impacto no tempo de volta geral, por isso é uma iniciativa que foi bem recebida pelos pilotos, que estavam desanimados com o quanto os qualis de 2026 se afastaram do teste total de piloto e máquina que deveriam ser.

“Pelo que vi, é uma pequena ajuda no sentido de reduzir um pouco essa prática de levantar o pé e deixar o carro deslizar e fazer superclips, mas ainda assim ela vai continuar presente. Portanto, não é como se fosse desaparecer completamente”, disse Gabriel Bortoleto, da Audi.

“Não é a melhor coisa do mundo, mas acho que todos estão tentando resolver esse problema. Então, sim, provavelmente vai ser mais uma questão de como gerenciar a energia nas curvas em S e depois usar um pouco mais nas retas, algo assim".

"Mas, pessoal, não é que estejamos pilotando carros de merda, ainda estamos pilotando foguetes, não me interpretem mal. Há muita downforce, [mesmo que] não seja tanta quanto no ano passado. O uso do motor é diferente, mas ainda é um carro muito rápido. Então, é definitivamente divertido continuar pilotando em Suzuka".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon, da Haas, sugeriu que o ajuste nas regras pelo menos eliminaria a necessidade de lift-and-coast em seu carro com motor Ferrari. E ele achou que os níveis mais baixos de downforce e aderência com os monopostos de 2026 ainda significariam que o famoso complexo Degner exigirá coragem.

“Vamos chegar bem devagar na curva, mas você ainda não vai querer perder muita velocidade entre as pequenas retas e desperdiçá-la”, explicou o francês. “Então, com esses carros, ainda vai ser preciso coragem".

"Não pensem que vamos chegar tão devagar que vai ser fácil nas curvas. Não vai ser nada disso, porque há muita potência, ela empurra [o carro] bem antes e também a aderência é bem menor do que era no ano passado".

Falando sobre sua sessão no simulador da Ferrari, realizada antes da divulgação das alterações nas regras, Charles Leclerc disse: “Meu feedback foi que foi uma pena para as curvas 8 e 9, e também para algumas curvas que não eram mais realmente curvas onde a gente acelerava, mas sim mais sobre gerenciamento de energia".

"No entanto, as mudanças feitas desde então estão indo na direção certa. Então, espero que isso possa trazer de volta o caráter dessas curvas, porque é isso que torna Suzuka tão especial e tão agradável de pilotar".

"Não devemos perder isso, especialmente na classificação, quando você realmente leva o carro ao limite. Espero sinceramente que tenhamos isso assim que entrarmos no carro amanhã".

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O atual campeão mundial Lando Norris acrescentou que Suzuka ainda é “incrível de pilotar”, independentemente disso.

“Nunca está arruinada”, disse ele. “Não acho que alguém possa arruinar essa pista. Será tão espetacular quanto antes? Acho que não. Não será. Mas ainda é uma pista incrível de se pilotar".

“Certamente haverá alguns pontos em que simplesmente não será tão espetacular. Você vai começar a cortar a curva Spoon. Essa é uma das curvas mais rápidas. No ano passado, eu nem sequer freiei na entrada da Spoon".

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