F1: Alan Jones, campeão mundial de 1980, morre aos 80 anos
Piloto australiano faleceu aos 80 anos, após uma breve doença, deixando para trás um legado que inclui o título mundial de 1980 e 12 vitórias em GPs
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Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1 de 1980 e o primeiro a conquistar o título pela Williams, faleceu em Gold Coast, na Austrália, aos 80 anos.
Em comunicado divulgado em nome da família de Jones, sua esposa, Amanda Butler-Davis, informou que ele faleceu na quinta-feira (05), após uma breve doença.
“Estamos extremamente tristes em anunciar o falecimento do nosso amado Alan, que partiu no dia 5 de novembro após uma breve doença”, disse Butler-Davis. “Ele deixará muitas saudades e será lembrado com carinho por aqueles que lhe eram mais próximos, bem como pelos muitos fãs cujo apoio ele sempre valorizou".
“Alan dedicou sua vida ao automobilismo, construindo um legado que perdurará por meio das inúmeras pessoas que ele tocou ao longo de sua trajetória. Por meio de suas conquistas, paixão e personalidade inconfundível, tanto dentro quanto fora das pistas, Alan deixou uma marca duradoura no esporte, tanto nacionalmente quanto em todo o mundo".
“Como família, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que fizeram parte da trajetória de Alan pelos muitos anos de amizade, amor e apoio. Ele teve a incrível sorte de ter tantas pessoas maravilhosas ao seu redor", concluiu o comunicado.
Jones nasceu em Melbourne em 1946, filho do empresário e piloto Stan Jones, e assistiu das arquibancadas quando seu pai venceu o GP da Austrália de 1959 em Longford. O jovem Jones repetiu a façanha em Calder Park em 1980 e continua sendo o último piloto local a vencer a prova australiana, considerada o segundo GP mais antigo do mundo.
Frank Dernie, Frank Williams e Alan Jones
Foto: Motorsport Images
Jones teve uma breve passagem pelo automobilismo no Reino Unido na década de 1960 antes de retornar à Austrália. No entanto, ele voltou para Inglaterra em 1970, se mudando para Londres. Levou três anos para ele se estabelecer, vencendo sua primeira corrida de Fórmula 3 em Silverstone em 1973, mesmo ano em que ficou em segundo lugar no campeonato britânico de F3 com um carro da GRD.
Em 1975, ele fez sua estreia na Fórmula 1 no GP da Espanha, pilotando um Hesketh, e quando essa equipe fechou no final da temporada, ele se transferiu para a equipe de Graham Hill e, em seguida, para a Surtees.
Essa equipe também acabaria fechando e a carreira de Jones parecia ter estagnado — até que a Shadow o chamou, após perder seu piloto titular, Tom Pryce, em um trágico acidente na África do Sul.
Em um resultado digno de conto de fadas, Jones venceu na Áustria, após uma pilotagem brilhante na chuva, ultrapassando o piloto da casa Niki Lauda a caminho da primeira vitória de um australiano desde a aposentadoria de Sir Jack Brabham.
A Ferrari sondou Jones para 1978 e ele achou que tinha fechado o acordo – até que Enzo Ferrari voltou atrás e contratou Gilles Villeneuve em seu lugar. Jones ficou com uma oferta da modesta equipe Williams, para a qual os proprietários Frank Williams e Patrick Head tinham grandes planos.
Jones quase levou o Williams FW06 à vitória em Long Beach, não fosse por uma asa quebrada, e novamente em Brands Hatch, onde a caixa de câmbio quebrou. No GP dos EUA, ele ficou em segundo lugar, atrás da Ferrari de Carlos Reutemann, enquanto um novo carro, o FW07, estava sendo finalizado em Grove.
Assim que Jones e seu novo companheiro de equipe, Clay Regazzoni, assumiram o novo monoposto, eles pareceram vencedores quase imediatamente. Jones liderava com uma vantagem considerável em Silverstone até que a bomba d’água falhou, permitindo que o suíço conquistasse a primeira vitória da equipe.
Jones então assumiu a liderança da equipe, vencendo quatro dos seis GPs restantes, e terminou em terceiro no campeonato, atrás de Jody Scheckter e Gilles Villeneuve.
Jones venceu cinco GPs em 1980 — Argentina, França, Grã-Bretanha, Canadá e EUA — conquistando o título mundial e encerrando o ano com a vitória fora do campeonato em Calder.
Alan Jones, Williams FW07B Ford
Foto: Rainer Schlegelmilch / Getty Images
Em 1981, ele voltou a estar em excelente forma, levando a Williams ao título mundial de construtores e pressionando fortemente Nelson Piquet na disputa pelo título de pilotos. Jones venceu apenas duas vezes, em Long Beach e Las Vegas, e uma série de abandonos, somada ao estresse das viagens, o levou a anunciar sua aposentadoria no final da temporada.
Ele correu em seu país, em carros de GT e de monopostos, mas a vontade de voltar era forte demais. Ele pilotou um Arrows em Long Beach em 1983, ficou um ano afastado, e então voltou um ano depois com a equipe Beatrice-Haas, primeiro em três GPs e depois em uma temporada completa em 1986. Não houve mais vitórias para somar ao seu histórico, e ele se aposentou no final da temporada.
De volta à Austrália, ele correu no que se tornou a V8 Supercars, com um segundo lugar como melhor resultado em 1995, e chegou a disputar corridas de carros esportivos (incluindo Le Mans) com a Porsche e a Toyota, além da CART com a Newman-Haas. Ele fez sua última participação no automobilismo profissional em 2002, como copiloto na Bathurst 1000 pela Dick Johnson Racing.
Paralelamente à sua carreira no automobilismo, Jones seguiu uma carreira de sucesso na mídia como comentarista da cobertura televisiva da F1 na Austrália. Assim como quando estava no cockpit, ele não era tímido e dizia as coisas como as via.
Jones recebeu o título de MBE por seus serviços ao automobilismo em 1980 e foi incluído no Hall da Fama do Esporte da Austrália em 1985.
Ele deixa sua esposa e seus seis filhos: Christian, Amber, Zara, Jack, Camilla e Emma.
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