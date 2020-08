Albon não sabe "explicar" eliminação no Q2 da F1 na Grã-Bretanha

Companheiro de Max Verstappen na Red Bull, Alexander Albon voltou a ficar muito atrás do parceiro holandês em um treino classificatório da Fórmula 1 e largará apenas em 12º no GP da Grã-Bretanha, após ter sido eliminado no Q2 da qualificação neste sábado.

Enquanto Verstappen sai do terceiro lugar em Silverstone, o piloto anglo-tailandês terá que escalar o pelotão para provar que merece seguir no time principal da Red Bull. Ele foi promovido à RBR no ano passado, tendo começado 2019 na Toro Rosso, hoje AlphaTauri.

Apesar de ter estado em condições de brigar pela vitória no GP da Áustria, Albon caiu de rendimento logo em seguida e vem sendo questionado por não acompanhar o ritmo do companheiro holandês, que já tem dois pódios em 2020.

Tendo isso em vista, o tailandês sofre pressão e precisa de resultados, após ser eliminado no Q2 pela segunda vez consecutiva. Questionado sobre a classificação inglesa, o piloto respondeu: “Tentamos os pneus médios e não foi uma volta terrível, mas também não foi uma grande volta. Cometi uns erros, poderia ter ido melhor. Aí ficamos na dúvida entre correr risco com os médios ou ir na aposta segura, com os macios, que foi o que a gente escolheu."

"Eu não consigo explicar aquela última volta muito bem. Não tiramos tudo dela e foi isso. Não faltou muito, mas deveríamos estar em uma posição melhor", admitiu Albon, que substituiu o francês Pierre Gasly, rebaixado ao segundo time, a partir do GP da Bélgica de 2019.

O tailandês, porém, segue esperançoso para a corrida: “Domingos costumam ser melhores para mim. Consegui ganhar boas posições nas últimas corridas, precisamos seguir assim agora. Temos a escolha dos pneus para amanhã, vamos poder recuperar posições."

Chefe da Red Bull, Christian Horner faz crítica velada a Albon

O dirigente britânico não falou especificamente sobre o tailandês, mas deixou clara sua insatisfação. “Foi uma classificação frustrante, especialmente pelas diferenças na tabela de tempos. Foi decepcionante, sim, não ter dois carros no Q3”, afirmou ao Channel 4.

