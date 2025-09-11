Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Albon de volta à Red Bull? Marko dá indício de pilotos de 2026; confira

Consultor da equipe austríaca deu pistas de quem pode ser o segundo piloto da escuderia na próxima temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams

Foto de: Red Bull Content Pool

Após transmissão da Band no fim de semana abordar uma suposta possibilidade de retorno de Alex Albon ao time principal taurino, a Red Bull ainda não definiu quem vai ser o companheiro de equipe de Max Verstappen em 2026. O consultor e 'voz forte' da escuderia austríaca, Helmut Marko, já deu dicas de quem deve ocupar o segundo assento de Milton Keynes na próxima temporada da Fórmula 1.

Leia também:

Apesar disso, o piloto anglo-tailandês ainda permanece com contrato com a sua atual equipe, a Williams, até 2026. Na atual campanha, Albon lidera a disputa interna de pontos, com 70, contra o companheiro de equipe Carlos Sainz, com apenas 16.

Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, Marko nem citou Albon e elogiou o piloto da Racing Bulls Isack Hadjar, afirmando que o jovem francês "certamente tem força mental para enfrentar Verstappen" e que pode ser a escolha da marca de energéticos para 2026.

 "Ele também não comete erros, o que é realmente surpreendente para um piloto iniciante. Ele melhora em cada pista e se envolve totalmente depois de algumas voltas, independentemente de já ter pilotado lá antes. Ele é um cara muito rápido e está se desenvolvendo".

Sobre a formação das duas equipes (Red Bull e a irmã Racing Bulls), o consultor espera que elas mantenham as escolhas dentro do 'guarda-chuva' de pilotos da marca de bebidas energéticas, com a opção de Arvid Lindblad, júnior que hoje corre na Fórmula 2, caso Yuki Tsunoda ou Liam Lawson sejam dispensados. No entanto, ele ainda observa o mercado com cuidado.

"Fundamentalmente, queremos manter o nosso grupo de pilotos quando se trata dos cockpits para 2026. Se um super talento surgir [de fora do time], não vamos fechar os olhos, é claro, mas esse não é o caso no momento", concluiu.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Rosberg defende ordens de equipe da McLaren e compara com disputa com Hamilton em 2016
Próximo artigo ANÁLISE F1 - McLaren pode ser campeã já em Baku: como isso afeta a disputa entre Piastri e Norris?

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert

F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports
MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

MotoGP
MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

Últimas notícias

Porsche insiste que decisão sobre WEC e IMSA ainda não foi tomada; Peugeout confirma saída de Vandoorne

Porsche insiste que decisão sobre WEC e IMSA ainda não foi tomada; Peugeout confirma saída de Vandoorne

WEC WEC
COTA
Porsche insiste que decisão sobre WEC e IMSA ainda não foi tomada; Peugeout confirma saída de Vandoorne
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Bristol da Truck Series com o Motorsport.com

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Bristol da Truck Series com o Motorsport.com

NSTR NASCAR Truck
Bristol II
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Bristol da Truck Series com o Motorsport.com
F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"

F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"
Porsche Cup: Reales volta ao Velocitta e almeja primeiras posições na Sprint Trophy

Porsche Cup: Reales volta ao Velocitta e almeja primeiras posições na Sprint Trophy

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Reales volta ao Velocitta e almeja primeiras posições na Sprint Trophy

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros