F1: Albon de volta à Red Bull? Marko dá indício de pilotos de 2026; confira
Consultor da equipe austríaca deu pistas de quem pode ser o segundo piloto da escuderia na próxima temporada
Após transmissão da Band no fim de semana abordar uma suposta possibilidade de retorno de Alex Albon ao time principal taurino, a Red Bull ainda não definiu quem vai ser o companheiro de equipe de Max Verstappen em 2026. O consultor e 'voz forte' da escuderia austríaca, Helmut Marko, já deu dicas de quem deve ocupar o segundo assento de Milton Keynes na próxima temporada da Fórmula 1.
Apesar disso, o piloto anglo-tailandês ainda permanece com contrato com a sua atual equipe, a Williams, até 2026. Na atual campanha, Albon lidera a disputa interna de pontos, com 70, contra o companheiro de equipe Carlos Sainz, com apenas 16.
Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, Marko nem citou Albon e elogiou o piloto da Racing Bulls Isack Hadjar, afirmando que o jovem francês "certamente tem força mental para enfrentar Verstappen" e que pode ser a escolha da marca de energéticos para 2026.
"Ele também não comete erros, o que é realmente surpreendente para um piloto iniciante. Ele melhora em cada pista e se envolve totalmente depois de algumas voltas, independentemente de já ter pilotado lá antes. Ele é um cara muito rápido e está se desenvolvendo".
Sobre a formação das duas equipes (Red Bull e a irmã Racing Bulls), o consultor espera que elas mantenham as escolhas dentro do 'guarda-chuva' de pilotos da marca de bebidas energéticas, com a opção de Arvid Lindblad, júnior que hoje corre na Fórmula 2, caso Yuki Tsunoda ou Liam Lawson sejam dispensados. No entanto, ele ainda observa o mercado com cuidado.
"Fundamentalmente, queremos manter o nosso grupo de pilotos quando se trata dos cockpits para 2026. Se um super talento surgir [de fora do time], não vamos fechar os olhos, é claro, mas esse não é o caso no momento", concluiu.
