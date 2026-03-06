Após o TL2 do GP da Austrália de Fórmula 1, Alex Albon admitiu que a Williams está certamente em desvantagem após um dia desafiador, no qual lutou com problemas de coleta e distribuição (deployment) de dados ao longo do dia.

As equipes estão enfrentando uma curva de aprendizado íngreme à medida que se adaptam ao novo regulamento e o britânico não escondeu a tentativa de recuperar o atraso do time de Grove após algumas sessões desorganizadas.

“Ficamos um pouco surpresos com isso hoje, acho que estamos um pouco atrás”, disse Albon. “Temos enfrentado dificuldades com os dados, com muitas coisas. Então precisamos ver o que podemos aprender primeiro e depois aplicar isso”. Ele ainda deixou claro que uma das maiores preocupações do time é o deployment (uso/entrega da energia do motor), o qual já se tornou um grande ponto de discórdia para várias equipes.

“O carro precisa de alguns ajustes. Acho que a maior parte disso será no deployment e simplesmente em entender como utilizá-lo. No momento, é o maior objetivo a ser alcançado em relação ao tempo, mas, em termos de configuração e sensação ao pilotar também precisamos dar um passo adiante. Portanto, estamos atrás, mas claramente há muito que podemos melhorar", explicou.

Devido à limitação de testes e quilometragem, e é válido lembrar que a Williams não participou do shakedown em Barcelona, a equipe enfrenta uma falta de compreensão desses novos carros, dificultando o aproveitamento de todo o potencial dos carros. E após long runs limitados, Albon se sente vulnerável: “Fiz um long run muito curto, o único que fizemos até agora, entre os dois carros, e não foi muito agradável".

Alexander Albon, Williams Foto: Paul Crock / AFP via Getty Images

Se houver dificuldade para encontrar ar limpo e com o gerenciamento do uso de energia durante a classificação, esse cenário será ainda pior, podendo se agravar ao longo do fim de semana caso haja problema com tráfego na corrida.

“Vai ser muito difícil [na corrida], então, não estamos vendo o pior no momento, mas já está muito difícil. Acho que, mesmo do nosso lado, em algumas voltas você ganha e perde muito tempo. Nem sempre faz sentido ao volante, mas isso é apenas parte do aprendizado cuidadoso", finalizou.

