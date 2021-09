Toto Wolff, chefe da Mercedes, fez tudo o que pôde para garantir que o novo piloto da Williams, Alexander Albon, não vaze informações sobre os recursos da montadora no futuro. O tailandês retornará à Fórmula 1 com a equipe britânica em 2022, mas a escuderia pode não compartilhar todos os dados sobre o motor com ele.

O time de Grove é cliente da fabricante e, obviamente, tem uma riqueza de informações sobre a unidade de potência alemã, mas o novo contratado pode ouvir pouco sobre isso no próximo ano, já que o relacionamento com a Red Bull ainda não foi completamente rompido.

A Mercedes desenvolveu várias cláusulas para seus clientes exatamente para essas situações. O contrato entre ela e a Williams contém um adendo de confidencialidade, segundo a qual nenhuma informação importante sobre o motor pode ser divulgada a terceiros não autorizados.

"O importante para nós era que, se um piloto viesse de outra grande equipe de fabricação de motores, assinaríamos um acordo muito rígido e claro", disse Wolff ao Motorsport.com. "Sempre trabalhamos em grande harmonia com a Williams e sabemos exatamente como isso funciona e quais informações precisamos proteger juntos."

Ainda não está claro quais serão as implicações disso para Albon na equipe, mas parece claro que ele fornecerá pouca ou nenhuma informação à Red Bull.

