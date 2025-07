Com todo o paddock falando sobre a possível mudança de Max Verstappen para a Mercedes, o dia de mídia do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foi dominado por especulações sobre o futuro do tetracampeão. Enquanto isso, George Russell e Kimi Antonelli parecem confiantes de que permanecerão na equipe alemã.

Verstappen não quis entrar em detalhes sobre sua situação atual, ressaltando que tem contrato com a Red Bull até o final de 2028. O holandês dominou o esporte nas últimas temporadas, conquistando quatro títulos consecutivos de pilotos.

Desde que deixou a Red Bull no final de 2018, Daniel Ricciardo superou todos os seus companheiros de equipe: Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson e agora Yuki Tsunoda. Gasly foi demitido em meados de 2019, depois de ficar bem atrás de Verstappen, enquanto Albon foi dispensado no final de 2020. Verstappen foi melhor que o piloto tailandês em todas as classificações, deixando Albon de fora do grid durante 2021.

Alega-se que o carro da Red Bull foi construído para o estilo de pilotagem de Verstappen e, como resultado, a diferença entre o holandês e os companheiros de equipe é exagerada. Gasly e Albon reconstruíram suas reputações desde que deixaram a Red Bull, enquanto Lawson está aparentemente muito mais confortável ao retornar à RB.

Albon acredita que, embora Verstappen continue a ser muito rápido, é improvável que a vantagem que ele obteve na Red Bull o leve a outros lugares: "É fácil para todos na F1 cair na armadilha de pensar que todos os pilotos estão sempre no mesmo nível e que não existe algo como se adaptar ou não a um carro", disse ele ao podcast Chequered Flag da BBC.

"E acho que, pelo mesmo motivo pelo qual vemos tantos pilotos tendo dificuldades contra Max, se invertermos o cenário e colocarmos o Max em outro carro, acho que ele ainda seria muito rápido, não me entendam mal, mas não acredito que veríamos as mesmas diferenças de desempenho que vemos agora entre ele e os companheiros de equipe", falou.

"Pelo mesmo motivo, para alguns pilotos a mudança de equipe funciona, para outros não. Lembro da minha primeira volta com a Williams: mesmo que a carga aerodinâmica fosse significativamente menor do que aquela à qual eu estava acostumado, ainda assim o carro funcionava bem comigo. E não podemos esquecer que meus seis meses na Toro Rosso, na época, também foram bastante fortes", finalizou.

