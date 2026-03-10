F1 - Alcance, audiência e participação do público jovem: veja números do GP da Austrália na Globo

O primeiro fim de semana da temporada da Fórmula 1 nas plataformas Globo alcançou 17,4 milhões de pessoas (TV Globo + sportv3), durante todas as atividades na Austrália, entre a noite de quinta-feira (5), com os treinos livres no canal de TV por assinatura, e a madrugada de domingo, com a corrida nos dois canais. Em relação à média da faixa na semana anterior, a emissora alcançou 2,1 milhões de pessoas a mais, contabilizando também a estreia do programa ‘Grid da Globo’.

Na TV Globo, a transmissão da corrida rendeu, na média nacional, o recorde de audiência do automobilismo desde dezembro de 2020, última vez que a F1 havia sido exibida pelo canal, com 5 pontos e 23% de participação. Houve um aumento de 8% de audiência em relação à média da faixa horária (1h03 às 2h27) nos quatro sábados anteriores, sem considerar o carnaval. Também foi o maior índice de um GP da Austrália desde 2017 na TV aberta.

Outro destaque foi a presença do público masculino no horário, registrando a maior audiência aos sábados em 6 meses. Em São Paulo, a corrida na Austrália marcou a maior audiência em 15 anos, com 7 pontos e 26% de participação.

No sportv3, que transmitiu todas as atividades da F1 no fim de semana, o GP da Austrália teve um alcance 138% maior do que a edição do ano passado no concorrente na TV a cabo. A categoria atraiu mais jovens ao canal, sendo 28% do público composto por pessoas de até 34 anos, o triplo da média registrada pelo sportv3 no ano. Com a F1, o canal por assinatura conquistou 65% de participação entre os canais esportivos na TV por assinatura e ocupou a segunda posição no ranking geral do cabo durante a exibição da corrida.

