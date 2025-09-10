O final da edição de 2025 do GP da Itália de Fórmula 1 rendeu uma das cenas que agitou o paddock na semana seguinte da etapa de Monza. A McLaren ordenou que Oscar Piastri deixasse Lando Norris passar após problemas no pitstop do britânico, mesmo com ambos lutando pelo título de 2025. No entanto, outra ordem da equipe passou batida: a da Williams, entre Carlos Sainz e Alex Albon.

Entre as voltas 23 e 25 no 'Templo da Velocidade', Sainz e Albon estavam ocupando a oitava e a nona colocações respectivamente, mas o espanhol estava com pneus médios muito usados, enquanto Albon seguia com duros que ainda aguentariam mais tempo na pista.

Na volta 24, a equipe ordenou para Sainz deixar Albon passar por conta do tempo de volta perdido em comparação a outros carros que já haviam parado, como o de Gabriel Bortoleto. Isso fez Sainz questionar o porque não parou antes para colocar pneus novos e ter liberado o companheiro de equipe na disputa.

Sainz disse: "Acho que há mais a ganhar... pessoal, não concordo, por favor". Em seguida, o engenheiro do espanhol respondeu: "OK, a situação é que se você ir aos boxes, agora estará atrás de cinco carros e ficará preso em um trem de DRS, o ritmo deles não é bom o suficiente, você ainda está se afastando deles. Acho que precisamos ficar de fora e seguir [as ordens de equipe]

Depois de passar pela chicane Ascari, Sainz acatou a decisão, deixando Albon passar na volta 25: "Entendido, vamos ver se o Alex consegue me puxar junto com o DRS". Em seguida, Albon começou a perseguir (e passar) Andrea Kimi Antonelli.

A perfomance do anglo-tailandês de compostos duros fez o espanhol ir aos boxes na volta 30 para calçar tais pneus, mas uma batida com Oliver Bearman, que fez ambos rodarem, encerrou qualquer chance do espanhol pontuar.

No entanto, a ordem de equipe para Sainz não foi algo pedido ou até informado para Alex: "Para ser sincero, não falei muito. Fiquei só esperando de várias maneiras", explicou Albon após a corrida. "Não precisávamos realmente trocar de posição, mas, basicamente, quando o Carlos tinha ar limpo, ele era mais rápido em relação aos que lutavam no box. Mas eu era ainda mais rápido com os pneus duros".

"De uma forma estranha, isso estava comprometendo a minha corrida. É estranho porque, na verdade, o ritmo do Carlos melhorou a ponto de ele ultrapassar alguns carros. Era preciso deixá-lo fazer o stint dele. Assim que conseguimos ar limpo, seguimos em frente, e acho que lidamos bem com isso como equipe. Não acho que tenha havido problemas. Eu definitivamente não estava lutando para ter ar puro. Eu estava bem feliz relaxando atrás dele, mas deu certo".

No entanto, Albon afirmou que a decisão foi certa, permitindo que ele terminasse a corrida em 7º."Foi a jogada certa e acho que fui talvez meio segundo mais rápido depois que passei", disse. "É difícil saber, porém, em Monza, porque basicamente você tem um vácuo tão grande e não sabe quanto tempo consegue ganhar nas curvas para compensar essa corrente, se isso faz sentido".

"Então foi por isso que [atrás dele] eu pensei: 'Sim, estou mais rápido, mas estou bem. Estou bem para relaxar aqui'. Na verdade, provavelmente fui mais rápido do que pensava. Então, assim que consegui ter ar puro, dei mais um passo".

"Mas, realisticamente, só precisávamos de ar puro porque o ritmo bruto do carro esteve bom durante todo o fim de semana. Vocês viram isso nos treinos. Quando conseguimos ar limpo na corrida, pudemos mostrar o ritmo, esse ritmo, e quando pudemos mostrar o ritmo, você pôde ver que a P7 foi realmente uma corrida bastante confortável para nós".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

