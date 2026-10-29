Apesar dos holofotes do fim de semana do GP do México de Fórmula 1 estarem voltados para o iminente título de Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pode também fechar o Mundial de Construtores nesta etapa. Porém, a matemática é mais complicada.

Para o Mundial de Construtores são contabilizados os dois resultados de uma equipe no fim de semana e, com isso, há 43 pontos em jogo a cada GP (em etapas sem sprint) e 58 em etapas com a corrida de curta duração.

Com cinco etapas restantes no calendário da temporada 2026 (México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi) e nenhuma delas com corrida sprint, ainda restam 215 pontos em jogo para o Mundial de Construtores.

Matematicamente, restam apenas duas equipes vivas na briga pelo titulo. A líder Mercedes, com 607 pontos, e a vice-líder Ferrari, com 474. No total, 133 tentos separam as duas rivais.

Após o fim de semana do México, o total de pontos restantes no campeonato cai para 172 pontos, e esse é o número dourado para a Mercedes neste fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para que o título seja conquistado com antecedência, a Mercedes precisa basicamente de uma etapa perfeita contra uma desastrosa da Ferrari. Veja na tabela abaixo:

A MERCEDES PRECISA DE... JÁ A FERRARI... P1 e P2 Uma em P8 e outra fora da zona de pontos P1 e P2 P9 e P10 P1 e P3 Uma em P10 e outra fora da zona de pontos

Em resumo: se a Mercedes não colocar os dois carros no pódio neste fim de semana, sendo um deles como vencedor, não há chance matemática do título ser fechado no México. E, mesmo se conseguir, precisa que a Ferrari tenha uma etapa difícil, marcando no máximo quatro pontos entre seus dois pilotos.

O cenário parece bem improvável, mas não impossível. Na semana passada, em Austin, Antonelli também precisava de uma combinação difícil de resultados que, no fim das contas, quase aconteceram.

Vale lembrar que, para o jovem italiano, basta terminar no top 9 para não depender de mais ninguém e, caso termine em décimo ou sem pontuar, ele só precisa que nem George Russell nem Lewis Hamilton vençam a corrida deste domingo.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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