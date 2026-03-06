Os treinos classificatórios para o GP da Austrália podem ser caóticos com os novos carros de 2026 da Fórmula 1, como acredita o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, e outras figuras do paddock.

As novas unidades de potência da F1 apresentam uma divisão de quase 50/50 entre combustão e energia elétrica, o que deu muito mais ênfase à gestão de energia, já que os pilotos precisam captar e utilizar a energia estrategicamente para alcançar os melhores tempos de volta possíveis.

Como consequência, algumas táticas incomuns podem ser usadas na classificação, especificamente nas voltas de saída, para maximizar o uso da energia – mesmo que a FIA tenha reduzido a quantidade de energia recuperável para minimizar as táticas de lift and coast nas voltas rápidas.

Questionado na quinta-feira (05) se o quali poderia ser “um caos total, com as pessoas tropeçando umas nas outras, confusão sobre quando as pessoas estão começando e terminando as voltas, baterias sendo muito usadas, pneus muito frios”, Komatsu respondeu: “Sim, porque para carregar a bateria na volta de saída, em certas curvas você tem que ir devagar, mas em certas retas você tem que ir a toda velocidade. Mas se você deixar alguém passar na reta onde deveria estar a toda velocidade, você está ferrado, não é?"

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Paul Crock / AFP via Getty Images

“Então, honestamente, há muito potencial para desastre na classificação. Mas, novamente, é por isso que a sessão de treinos é tão importante para mim, para poder simular isso o máximo possível".

"Você não pode entrar na Q1 e esta ser a primeira vez que você realmente participa da classificação. Não, você tem que usar algumas das sessões de TL1 como simulação de classificação, não necessariamente em termos de tempo de volta, mas mais em termos de operação".

"E então você tem que descobrir: ‘OK, quanto isso vai sacrificar a preparação dos pneus? E qual é a melhor troca?’ Isso é muito importante, certo? Então, vai ser um desafio".

Parte da dificuldade será ter impulso suficiente para iniciar a volta sem esgotar excessivamente a bateria, com o problema agravado pela natureza de alta velocidade do circuito de Albert Park.

“Aqui, será um grande problema”, avaliou Komatsu, insistindo: “É o mesmo para todos. Todos têm o mesmo problema. Mas você provavelmente ouvirá muitos pilotos gritando, tenho certeza".

A opinião do japonês foi corroborada pelo designer-chefe da McLaren, Rob Marshall, que também espera que a situação seja “muito difícil” de lidar.

“É muito fácil planejar com antecedência”, disse Marshall na sexta-feira (06), “e, nos anos anteriores, você fazia seu plano e ele não era muito afetado pelo que acontecia 200 ou 500 metros antes da linha de largada/chegada".

"Você sempre atingia a velocidade certa, sabia a quantidade de energia que tinha e não precisava se preocupar com isso, mas agora é bastante difícil, você precisa acertar na mosca. Sim, você pode ser um pouco prejudicado pelo tráfego, especialmente".

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O piloto da Williams, Alex Albon, expressou preocupações semelhantes após as duas primeiras sessões de treinos: “Vai ser muito difícil. Não estamos vendo o pior no momento; já está muito difícil".

"Acho que, mesmo do nosso lado, em algumas voltas você ganha e perde muito naquele momento. Nem sempre faz sentido ao volante, mas isso é apenas parte do aprendizado cuidadoso".

Aprender a evitar essas armadilhas potenciais também é a filosofia de Komatsu, que insiste que os contratempos na classificação não seriam um mero caso de azar.

“Você diz azar, mas só pode controlar o que pode controlar, certo?”, ele apontou retoricamente. “Então você tenta gerenciar o tráfego, mas fazendo sua lição de casa, preparando-se melhor, operando bem, você elimina o elemento sorte tanto quanto possível. Você não pode eliminá-lo completamente, mas precisa controlar o máximo possível, não é? Essa é a maneira de reduzir os riscos. Mas você não pode mitigar tudo".

“Então, com certeza, há algum elemento de sorte, mas você não pode simplesmente ficar aqui e dizer: ‘Ah, é uma questão de sorte’".

