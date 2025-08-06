F1 - Alesi critica atitude "desmoralizante" de Hamilton na Hungria: "Senna ou Schumacher nunca teriam dito isso"
Ex-piloto da Ferrari avaliou período difícil da Ferrari e reprovou declarações recentes do heptacampeão
A ida de Lewis Hamilton para a Ferrari no início deste ano aumentou a esperança dos fãs de que a Scuderia voltaria a ser vitoriosa na Fórmula 1, mas, passada a primeira parte da temporada, as coisas não saíram como esperado. No último fim de semana, após mais um resultado ruim na classificação da Hungria, o heptacampeão não escondeu a frustração, dizendo que ele 'era inútil' e sugeriu que o time deveria "trocar de piloto".
Ex-piloto da Ferrari na década de 90, Jean Alesi falou sobre os comentários de Hamilton em seu texto mais recente para a o jornal italiano Corriere della Sera, criticando o comportamento do britânico: "Acho que a atitude de Hamilton desmoraliza aqueles que trabalham com ele. Senna ou Schumacher nunca teriam dito isso".
Jean Alesi
Foto: Francois Tremblay
O francês também analisou a performance do time de Maranello durante a classificação, fazendo referência também ao desempenho de Charles Leclerc: "O sábado foi como uma comédia italiana, mas no domingo se transformou em um verdadeiro filme de terror".
"O que mais enfurece os fãs da Ferrari é quando uma Ferrari que voa no sábado não está em lugar nenhum no domingo", finalizou.
