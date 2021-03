A Alfa Romeo está planejando fazer atualizações em seu carro de Fórmula 1, C41, nas primeiras corridas da temporada de 2021 antes de decidir quando deverá mudar o foco para 2022.

A Alfa Romeo revelou o novo modelo C41 em evento virtual na Polônia, segunda-feria (22), e dará ao monoposto atualizado sua primeira aparição na pista nesta sexta-feira, quando fará um shakedown em Barcelona.

Com uma revisão dos regulamentos técnicos no horizonte para 2022, as equipes foram autorizadas a trabalhar no desenvolvimento do carro do próximo ano desde 1º de janeiro.

A maioria dos times passou o inverno europeu tentando avaliar quando interromper totalmente o desenvolvimento do monoposto de 2021 para mudar o foco para 2022, enquanto equipes como a Haas sugeriram que farão a mudança e interromperão o desenvolvimento de 2021 o mais rápido possível.

No evento de lançamento do C41, o chefe da Alfa Romeo, Jan Monchaux, disse que, apesar da importância de 2022 na restauração da hierarquia do grid, o time ainda estaria planejando algumas atualizações para o início da temporada de 2021.

“2022 realmente será uma nova era para o lado técnico da Fórmula 1”, disse Monchaux.

“É uma grande oportunidade para nós, como uma equipe relativamente pequena, tentar alcançar o resto do grid. Portanto, será um ano crucial para nós.”

“Com isso em mente, e com o fato de que em 2021, pela primeira vez, vimos a introdução do limite orçamentário, o que significa que você só pode desenvolver com uma determinada quantidade de recursos e eles são limitados, é uma troca que cada equipe fará entre o quanto é gasto no carro real e o quanto vamos gastar no carro do próximo ano.”

“Acho que todas as equipes acabarão parando mais cedo, o desenvolvimento do carro de 2021, para ter o máximo de recursos no carro do próximo ano”, acredita.

“Isso não significa que não vamos desenvolver o carro. Nós planejamos ter evoluções nas primeiras corridas e ainda estamos trabalhando um pouco no túnel de vento deste carro.”

Monchaux explicou que a Alfa Romeo iria então avaliar seu desempenho no início da temporada antes de decidir por quanto tempo continuaria trabalhando no modelo de 2021 antes de mudar o foco para a próxima temporada.

“Veremos o desenrolar da temporada, se seremos forçados a fazer um pouco mais do que esperávamos ou se podemos começar um pouco mais cedo”, disse Monchaux.

“Mas com certeza vai ser uma temporada diferente, em termos de corrida técnica, já que a maioria das equipes estará de olho em 2022.”

“Por causa do limite de orçamento, você simplesmente não pode se dar ao luxo de desenvolver dois carros em paralelo.”

A equipe suíça optou por gastar suas duas fichas de desenvolvimento para o carro 2021 no projeto de um novo bico para o C41, bem como se concentrar na suspensão dianteira e dutos de freio.

Todas as equipes enfrentaram restrições sobre o que podem desenvolver de forma significativa neste ano, após o acordo para congelar certos aspectos de design devido à pandemia do coronavírus.

