F1: Alfa Romeo pode substituir Raikkonen e Giovinazzi em 2022

A Alfa Romeo não descartou a possibilidade de substituir seus dois pilotos Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi na temporada de 2022 da Fórmula 1.

Na esteira do novo acordo da Sauber com Alfa Romeo, o chefe Fred Vasseur recebeu carta branca para decidir quem ele quer na equipe em 2022.

Apesar da atração de estrela de Raikkonen e da melhora de forma de Giovinazzi, ele não descartou a ideia de olhar para outro lugar.

Questionado em Silverstone se era essencial segurar pelo menos um piloto para um pouco de continuidade, Vasseur disse: “Pode ser um ponto, mas não é necessário."

“Pode-se dizer que é sempre bom ter uma espécie de continuidade na equipe, porque pelo menos você tem uma referência e pode comparar com o sentimento do ano anterior e blá, blá. Mas vamos ver."

“Faremos a escolha quando for o momento certo para fazê-lo. Podemos manter a mesma formação ou podemos mudar, mas está tudo aberto."

“Acho também bastante confortável para a equipe ter tudo aberto. É bom para Antonio e bom para Kimi. Não tenho a sensação de que estar sob pressão é fundamentalmente ruim. Acho que precisamos de pressão para ter um bom desempenho e não quero que seja um mundo fácil.”

Vasseur confirmou que ambos os pilotos estão sem contrato no final desta temporada.

“Não há opção. Sem contrato. Isso significa que é uma discussão aberta”, disse.

E embora diga que a forte forma de Giovinazzi o coloca em uma boa posição para continuar, o dirigente deixou claro que ainda queria ver mais do italiano.

“Antonio está na lista com certeza”, disse. “Ele faz parte da família. Ele está melhorando, fez um bom trabalho [em Silverstone] novamente e estará no topo da lista no próximo ano."

“Agora quero ver mais melhorias e mais resultados na corrida. Todo mundo está sob pressão. Estou sob pressão, os engenheiros estão sob pressão, os pilotos têm que estar sob pressão. É um mundo de pressão.”

Vasseur acrescentou que não tem pressa em tomar uma decisão e que esperará que as melhores equipes façam as formações antes de começar a dizer o que fará.

“Veremos como o mercado está evoluindo”, explicou.

“Acho que, como de costume, o sistema preencherá as posições do topo. Isso significa que a Mercedes tem que tomar uma decisão e a Red Bull tem que tomar uma decisão. Então, como um dominó, em uma fase, teremos algumas oportunidades na mesa e tomaremos uma decisão nesta fase", concluiu.

