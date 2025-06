De volta à Mercedes como piloto reserva após perder a vaga de titular na Sauber para a temporada 2025 da Fórmula 1, o finlandês Valtteri Bottas acredita que há algo de diferente na equipe alemã desde a saída do heptacampeão e seu ex-companheiro Lewis Hamilton.

O britânico, que venceu seis mundiais com a equipe alemã, decidiu trocar a Mercedes pela Ferrari para 2025, encerrando uma parceria de mais de uma década de sucesso. Neste período, Hamilton quebrou muitos dos recordes da F1, incluindo vitórias, pódios e poles.

Bottas, que foi companheiro de equipe de Hamilton de 2017 a 2021, venceu cinco Mundiais de Construtores com a equipe, além de dois vice-campeonatos de pilotos em 2019 e 2020. Retornando como reserva em 2025, o finlandês foi perguntado no podcast oficial da F1, Beyond The Grid, se a atmosfera era diferente na Mercedes sem Hamilton: "Sim e não".

Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posição, e Valtteri Bottas, Mercedes, 3ª posição, comemoram no pódio Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Afinal de contas, o espírito de equipe ainda é o mesmo, Toto ainda não está feliz com o segundo lugar!. Portanto, a mentalidade vencedora ainda está presente. Todos ainda estão trabalhando duro, tentando resolver problemas e melhorar. Nada mudou nesse aspecto".

"Mas a perda de uma grande figura como Lewis afetou naturalmente as coisas. É difícil descrever o sentimento. Mas também há o entusiasmo que o jovem Kimi traz. Há um piloto novato entrando na equipe, George assumindo um papel diferente este ano - um piloto mais experiente, um piloto líder".

"Algo está diferente, mas é difícil colocar em palavras, talvez as coisas tenham se tornado um pouco mais relaxadas".

