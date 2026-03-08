F1: Alonso abandona após dois stints na Austrália; Bottas também deixa a prova

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Alonso abandona após dois stints na Austrália; Bottas também deixa a prova

Espanhol brilhou no salto inicial em Melbourne, mas equipamento não resistiu ao estresse da corrida na Oceania; saiba mais no Motorsport.com

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
WhatsApp Image 2026-03-08 at 01.40.25

Após subir para 10º na largada do GP da Austrália, o bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin-Honda na Fórmula 1, cumpriu o planejamento para o GP da Austrália e abandonou a prova de abertura da temporada antes de concluir 25 voltas na disputa.

O editor recomenda:

O asturiano, aliás, deixou a disputa duas vezes -- a primeira se deu no giro 13 de um total de 58. Após ficar alguns minutos na garagem, Alonso voltou à pista e correu por mais 14 minutos para testar o AMR26, mas abandonou definitivamente para conservar componentes, segundo a Aston Martin-Honda.

Pouco depois, foi a vez de outro veterano da categoria deixar a disputa no circuito de Albert ParkValtteri Bottas, que retorna ao grid com a Cadillac-Ferrari. No caso do finlandês, ele parou o carro na pista, gerando um safety car virtual.

 

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália
Próximo artigo F1: Piastri revela liberação de potência inesperada em acidente pré-largada na Austrália

Principais comentários

Mais de
Jose Carlos de Celis

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

F1: Aston Martin encerra participação nos testes com só 6 voltas no dia, após mais um problema no motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Aston Martin encerra participação nos testes com só 6 voltas no dia, após mais um problema no motor Honda

Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália