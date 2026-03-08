F1: Alonso abandona após dois stints na Austrália; Bottas também deixa a prova
Espanhol brilhou no salto inicial em Melbourne, mas equipamento não resistiu ao estresse da corrida na Oceania; saiba mais no Motorsport.com
Após subir para 10º na largada do GP da Austrália, o bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin-Honda na Fórmula 1, cumpriu o planejamento para o GP da Austrália e abandonou a prova de abertura da temporada antes de concluir 25 voltas na disputa.
O asturiano, aliás, deixou a disputa duas vezes -- a primeira se deu no giro 13 de um total de 58. Após ficar alguns minutos na garagem, Alonso voltou à pista e correu por mais 14 minutos para testar o AMR26, mas abandonou definitivamente para conservar componentes, segundo a Aston Martin-Honda.
Pouco depois, foi a vez de outro veterano da categoria deixar a disputa no circuito de Albert Park: Valtteri Bottas, que retorna ao grid com a Cadillac-Ferrari. No caso do finlandês, ele parou o carro na pista, gerando um safety car virtual.
