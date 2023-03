Carregar reprodutor de áudio

Mesmo fora do top 3 na classificação do GP do Bahrein de Fórmula 1, Fernando Alonso acredita que tem chances de lutar pelo pódio na corrida de domingo, onde ele vai largar em quinto lugar. Antes do início da classificação, após Alonso ser o mais rápido no segundo e o terceiro treino livre, a expectativa era que o espanhol iria desafiar a Mercedes para disputar os três primeiros lugares. Alonso aposta no bom gerenciamento de pneus da Aston Martin como vantagem na luta do pódio.

"Nos treinos sabíamos que estávamos em terceiro, quinto ou quarto lugar, não sabíamos exatamente o que a Ferrari estava fazendo. Com certeza estávamos atrás da Red Bull. Mas acho que sim, foram apenas alguns milissegundos sempre que estávamos na frente deles. Portanto, a posição parecia boa demais. Mas sim, acho que agora não há muito mais para minimizar nada, porque esta classificação está nas mesmas condições. E estamos na mistura com Ferrari e Mercedes", disse.

Apesar de não ter se classificado entre os três primeiros, Alonso ainda terminou na frente das Mercedes que ficaram em sexto e sétimo. "Foi fantástico. Quero dizer, todo o fim de semana foi surreal para nós. Era bom demais para ser verdade em todas as sessões e em todas as performances do carro. E então, na classificação, nossa expectativa era ficar em torno de meio segundo da Red Bull. E acho que tínhamos meio segundo ou seis décimos da pole position, então estávamos certos", falou.

"Agora vamos largar em P5 e talvez lutemos com as Ferraris pelo pódio. Então isso é simplesmente incrível. Então, sim, vamos continuar. Vamos continuar trabalhando, manter os pés no chão e executar a corrida da melhor forma possível. Sem erros. Boa largada, boas paradas. E vamos ver onde estamos. Mas até agora, estamos vivendo nosso sonho", falou Alonso.

Largando logo atrás dos dois carros da Ferrari, equipe que usualmente apresenta problemas no gerenciamento de pneus, Alonso disse que acredita que ele tem uma chance de terminar a corrida no pódio, mesmo que isso pareça bom demais para ser verdade. "Vamos ver (risos). Eu estou rindo porque ir para o pódio na primeira corrida da temporada parece bom demais para ser verdade. Mas, com certeza, o que nós vimos até agora no nosso carro e historicamente a Aston Martin é muito boa com o gerenciamento de pneus. Então, sim, nós temos uma oportunidade com certeza, e nós vamos aproveitá-la", disse.

Mesmo com esse tom otimista agora no começo da temporada de 2023, Alonso disse que é preciso esperar para ver como o carro irá se comportar em outros circuitos. "Precisamos esperar por Jeddah, Austrália, pistas muito diferentes. Estou curioso para ver se podemos manter esta forma em diferentes circuitos. Mas também, por outro lado, acho que o carro que temos agora é apenas um carro muito básico que lançamos e começamos a temporada com este conceito completamente novo no carro. Então eu acho que há muito mais por vir em termos de desenvolvimento, esse projeto, então estou otimista com isso", disse.

Com esse bom começo da temporada de 2023, Alonso afirma que a escolha pela Aston Martin se provou ser um acerto. "Oito meses atrás, o projeto era apenas uma aposta, mas agora para ser a primeira corrida com um carro completamente novo, que acho que ainda precisamos desbloquear um muito potencial. Estar entre os cinco primeiros lutando com Ferrari, Mercedes, parece um pouco irreal", disse o piloto que fez sua estreia na Fórmula 1 há exatos 22 anos.

Mesmo na sua vigésima temporada na Fórmula 1, Alonso se disse impressionado com a determinação do companheiro de equipe, Lance Stroll, que está correndo após passar por uma cirurgia nos pulsos depois de um acidente nos treinos de pré-temporada.

"É bastante impressionante. A cada volta que ele faz, sou o cara que o parabeniza em todas as sessões porque não é fácil o que ele está fazendo. Isso mostra o quanto ele está determinado a conseguir um bom resultado e sua paixão pelo esporte, que às vezes não é tão vendido assim, porque o Lawrence (pai de Lance) é o dono e coisas do tipo. Mas neste fim de semana ele está mostrando muitas coisas para todos", disse o espanhol.

