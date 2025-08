F1: Alonso alcança marca histórica no GP da Hungria; entenda

Quando Fernando Alonso participar do GP da Hungria deste fim de semana, ele se tornará o 55º piloto mais velho da história da Fórmula 1, incluindo os pilotos americanos que, nas décadas de 1950 e 1960, competiram na Indy500 quando ela fazia parte do Campeonato Mundial, e o mais velho competidor a correr em 50 anos.

Na terça (29), o espanhol completou 44 anos e, para encontrar outro piloto que ainda estivesse correndo com essa idade, é preciso voltar mais de quatro décadas, especificamente ao GP do Brasil de 1975, quando Graham Hill disputou sua última corrida aos 45 anos, 11 meses e 11 dias.

A primeira corrida de Hill aos 44 anos de idade foi um ano e meio antes, no GP da Espanha de 1973, que foi a última corrida disputada por alguém com mais de 44 anos de idade até a provável largada de Alonso no domingo (3).

De certa forma, as carreiras de Graham Hill e Fernando Alonso têm algumas semelhanças. Ambos brilharam no auge do automobilismo, mas também em outros campeonatos renomados.

Hill é o único na história a ter conquistado a Tríplice Coroa, objetivo que Alonso persegue. Ambos venceram na F1, incluindo o GP de Mônaco, e ambos venceram nas 24 Horas de Le Mans. O que distingue Hill de Alonso é que o inglês também triunfou nas 500 Milhas de Indianápolis, algo que Alonso não conseguiu alcançar em suas três tentativas em 2017, 2019 e 2020.

De qualquer forma, o fato de que para se lembrar do piloto de F1 anterior com mais de 44 anos é preciso voltar a 1973 mostra que, como disse Zak Brown, Alonso é um homem de uma era diferente. No caso de Brown, quando o espanhol chegou a 400 corridas, ele o comparou a Dan Gurney e Mario Andretti: um aposentou da F1 aos 42 anos e o outro aos 39...

Mas Alonso também tem um contrato para 2026 com a Aston Martin, então, no mínimo, ele correrá aos 45 anos, o que o colocaria entre os 40 pilotos mais longevos da F1. E se ele ainda estivesse presente em 2027, ultrapassaria Hill.

Como você pode ler, há mais de 50 pilotos que correram na F1 com mais de 44 anos, mas o que realmente se destaca em Alonso é a longevidade de sua carreira. O espanhol também está entre os 10 pilotos que estrearam mais jovens da categoria principal, em nono lugar, com 19 anos, 7 meses e 4 dias. Se compararmos diretamente com Hill, seu antecessor, ele está em 433º lugar, pois o britânico estreou dez anos mais velho, com 29 anos, 3 meses e 3 dias.

