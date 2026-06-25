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F1 - Alonso: "Aparentemente, não temos mais dinheiro para atualizações"

Bicampeão também afastou a possibilidade de se aposentar completamente no fim da temporada

Livia Veiga Stuart Codling
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Aston Martin vive um momento complicado na Fórmula 1. Em todos os finais de semana - excluindo o GP de Miami - um dos dois carros apresentou problemas e não terminou a corrida. A equipe tem deixado claro que seu calcanhar de Aquiles é o motor Honda, no entanto, o monoposto também não é forte.

Leia também:

A equipe de Silverstone não trouxe grandes atualizações para as primeiras etapas da temporada, apesar de ter prometido um 'carro B' para seus pilotos.

Alonso e Stroll já não escondem mais seus descontentamentos com o AMR26, inclusive, o bicampeão espanhol passou a não dar mais certeza se continuará com o desafio na Aston Martin para a próxima temporada.

Nesta quinta-feira (25), durante o dia de mídia que antecede o GP da Áustria, Alonso foi enfático ao falar sobre a situação da equipe nos bastidores.

"Aparentemente, não há dinheiro para trazer atualizações ilimitadas como as outras equipes fazem".

"O que é surpreendente de ver na página da FIA toda sexta-feira de corrida, porque talvez eles [outras equipes] tenham uma máquina de fazer dinheiro no subsolo da fábrica".

Alonso afasta aposentadoria

Mike Krack, Diretor de Pista da Aston Martin, afirmou mais cedo que está convencido de que Alonso não deixará a equipe de Silverstone na próxima temporada. O piloto foi questionado sobre esse comentário e manteve sua declaração de que ainda não tomou nenhuma decisão.

"Provavelmente vou esperar até as férias em agosto. Entre Zandvoort e Monza, acho que por volta dessa época vou decidir o que fazer no ano que vem".

O espanhol já deixou claro que, mesmo que decida sair da F1, ainda não pensa em parar de correr completamente, pois ainda se sente "rápido e motivado".

"Não vou parar agora porque não me sinto competitivo nem porque deixei de gostar de correr. Se vou correr na F1 ou não, isso é outra história".

"Eu preciso gostar da categoria, preciso gostar da sensação de pilotar essas unidades de potência sob este regulamento. Há muitos fatores a considerar e existem muitas opções para competir no mundo do automobilismo".

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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