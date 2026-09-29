Fernando Alonso e a Aston Martin pregaram uma bela peça com os fãs de Fórmula 1 nesta terça-feira (29). O anúncio da renovação do espanhol para a temporada 2027 veio em um clima de aposentadoria, que vai acontecer, mas "não agora".

Em meio à fase ruim da Aston Martin em 2026, com diversos problemas com o motor Honda, muitos passaram a questionar se Alonso seguiria no grid em 2027 ou se confirmaria a aposentadoria no fim deste ano.

O fim do mistério veio nesta terça-feira, em um vídeo publicado nas redes sociais da Aston Martin. E o espanhol aproveitou a oportunidade para brincar com sua futura aposentadoria da categoria.

"A F1 tem sido ótima para mim, tive uma carreira incrível", começa o espanhol. "Vivo viajando pelo mundo, corri por mais de 23 anos, mais de 400 GPs. E conquistei mais do que jamais sonhei".

"Demorei um pouco para tomar a decisão. Mas, agora, tenho tudo muito claro na minha mente. Eu vou me aposentar da F1, mas não agora. Ainda me sinto rápido e motivado. E tenho uma grande paixão pela F1, pelo esporte".

"Então sim, estou feliz por seguir correndo na categoria mais importante [do automobilismo mundial]. Bem, essa é a minha vida".

A renovação de Alonso e de Lance Stroll não chega a ser considerada uma surpresa, já que todo o paddock dava como certa a continuidade dos dois.

De qualquer forma, com essa oficialização, restam apenas quatro vagas em aberto no grid de 2027: as duas da Racing Bulls, que deve manter a dupla atual, formada por Liam Lawson e Arvid Lindblad, e as duas da Haas. Uma vaga na equipe deve seguir com Oliver Bearman, enquanto o brasileiro Rafa Câmara é o favorito para a outra.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!