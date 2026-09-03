F1 - Alonso cobra reação da Honda e avisa: "Não queremos esperar cinco anos"

Fernando Alonso deixou clara sua impaciência com o ritmo de evolução da Honda neste início do novo regulamento da Fórmula 1. Embora tenha reafirmado total confiança na fabricante japonesa, o espanhol admitiu que o projeto começou abaixo do nível esperado e ressaltou que a Aston Martin não pode esperar vários anos para alcançar o desempenho desejado.

"Confio 100% na Honda. Só precisamos, de alguma forma, encurtar esse processo. Infelizmente, começamos com o pé esquerdo", afirmou Alonso antes do GP da Itália.

O bicampeão não tem dúvidas de que a Honda será capaz de recuperar terreno, mas usou a passagem anterior da fabricante pela F1 como parâmetro para deixar claro que espera uma evolução muito mais rápida desta vez.

"Não tenho dúvidas de que eles chegarão lá. Como já disse muitas vezes, não queremos esperar cinco anos como aconteceu da última vez. Queremos conseguir isso em dois ou três anos, no máximo."

Alonso ressaltou que sua confiança está baseada no investimento feito pela Honda e na estrutura disponível no Japão. O espanhol também destacou o retorno de profissionais que participaram do projeto anterior da fabricante na categoria.

"100%. Acho que existe um enorme comprometimento da Honda. As instalações que temos no Japão estão entre as melhores. Acho que o pessoal e a gestão da unidade de potência foram reforçados, como a Honda disse. Muitas pessoas que estavam no projeto anterior estão novamente neste. Não tenho dúvidas."

Apesar da confiança no potencial do projeto, Alonso reconheceu que os primeiros sinais ainda estão distantes do esperado. Segundo ele, as mudanças utilizadas em Zandvoort não representaram um avanço significativo no motor.

"Do lado do motor, acho que Zandvoort não foi uma grande melhora, para ser sincero. A dirigibilidade foi um problema e foi difícil sentir a potência extra em Zandvoort. Talvez Monza seja um teste mais verdadeiro para o motor, mas ainda temos um longo caminho pela frente."

O espanhol afirmou que a Aston Martin precisa avançar simultaneamente no chassi e na unidade de potência para mudar de patamar.

"Precisamos melhorar nos dois lados, chassi e motor, para o próximo ano. É obrigatório."

Além das cobranças sobre o projeto da Aston Martin e da Honda, Alonso também fez declarações importantes sobre seu próprio futuro. Questionado se teria motivação para continuar caso a próxima temporada ainda fosse marcada por disputas por oitavo, nono ou 10º lugares, respondeu simplesmente: "Não".

O espanhol esclareceu, porém, que uma eventual decisão não dependerá exclusivamente do desempenho do carro. Alonso afirmou que continuará entregando seu máximo independentemente da posição, mas demonstrou forte insatisfação com o atual regulamento da categoria.

"Vou ser profissional e trabalhar a 100%, lutando pelo 15º lugar ou por um pódio. Para mim, é mais sobre o regulamento. Infelizmente, é o que é."

"Esta não é a F1 com a qual crescemos e esta não é a F1 que todos queremos. Pilotos, espectadores. Precisamos mudar algumas coisas."

Alonso espera, inclusive, contribuir para a elaboração das próximas regras da categoria. "Isso não acontecerá imediatamente. Acontecerá no futuro, mas espero poder contribuir de alguma forma para o próximo conjunto de regulamentos. Que possamos voltar à verdadeira F1."

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