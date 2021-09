F1: Alonso coloca Alpine como melhor equipe do meio do pelotão

Fernando Alonso acha que a Alpine é a melhor equipe do meio do pelotão da Fórmula 1, apesar de não ter um carro tão rápido como Aston Martin e AlphaTauri. A escuderia francesa ultrapassou os dois rivais para chegar ao quinto lugar no campeonato de construtores após um sensacional GP da Hungria ganho por Esteban Ocon e um quarto lugar do espanhol na corrida.

O time conseguiu manter a posição desde então, apesar do bicampeão acreditar que o A521 não é tão competitivo quanto os carros das rivais, mas ele diz a capacidade de jogar aos domingos e evitar erros tornou a Alpine mais forte no geral.

"Acho que estamos bem. Somos bons em todas as frentes", disse Alonso. "Estamos entregando o trabalho, como disse, aos domingos. Talvez não tenhamos o carro para competir em puro desempenho com a AlphaTauri ou Aston Martin, mas temos a equipe para disputar com eles nos GPs e marcar pontos."

"Por isso vamos lutar por este quinto lugar no campeonato de construtores até ao fim, se possível. Nesse aspecto, acho que estamos bem. Isso é algo que é a nossa força como escuderia, você sabe, marcar pontos em todos os fins de semana."

O espanhol terminou em oitavo, dois lugares à frente de Ocon, no GP da Itália, onde Alonso esperava que a Alpine fosse fraca em comparação às suas principais rivais.

"Acho que haverá altos e baixos para todos", disse ele. "Vimos nesta rodada tripla que estamos subindo e descendo no nível de competitividade e no grid. Em Spa estávamos bem no seco, mas não no molhado. Zandvoort estivemos bem durante todo o fim de semana, na Itália não. Então acho que varia com a pista."

"Não sei exatamente como vai ser na Rússia, Turquia e Austin, provavelmente melhor. Devo dizer que Monza já estava no calendário como uma dos piores [para a Alpine]. Nós tínhamos ciência disso", reiterou.

