O polêmico teste de pós-temporada da Fórmula 1 para "jovens" pilotos foi realizado nesta terça-feira (15) em Abu Dhabi, palco do último GP de 2020, realizado no último domingo. E a ponta da sessão ficou com um velho conhecido da categoria: Fernando Alonso.

O espanhol, que volta para a F1 na próxima temporada, causou controvérsia com a liberação da FIA para que ele pudesse correr, apesar de sua vasta experiência e o teste ser, inicialmente, para pilotos com menos de dois GPs disputados na carreira.

Tanto ele quanto a Renault desejavam muito ter o dia de testes, já que seria a única oportunidade para o piloto andar com o carro de 2020 sem limitação de quilometragem, como foi o caso do dia de filmagem feito em Barcelona mais cedo neste ano.

Durante uma simulação de classificação feita no fim do dia, Alonso marcou 01min36s333, sendo mais rápido que as voltas da dupla atual da Renault, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, feitas no treino classificatório para o GP de Abu Dhabi.

A dupla da Mercedes, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne ficaram em segundo e terceiro, enquanto Robert Kubica foi o quarto com a Alfa Romeo. Yuki Tsunoda, que deve ser o piloto da AlphaTauri em 2021, foi o quinto após completar 123 voltas.

Juri Vips, piloto júnior da Red Bull, foi o sexto enquanto seu companheiro Sebastien Buemi perdeu tempo de pista após uma batida no começo do dia. O suíço enfiou o RB16 nas barrerias, danificando a asa traseira e outros componentes, terminando em 12º.

O vice-campeão da F2, Callum Ilott, teve um dia sólido com a Alfa Romeo para terminar em oitavo, logo a frente de Antonio Fuoco, que correu pela Ferrari ao lado de Robert Shwartzman.

Mick Schumacher, que, na sexta, participou do TL1 em Abu Dhabi com a Haas, completou um dia de treinos com a equipe. Ele terminou em último, mas completou mais de 125 voltas, sendo que um GP em Abu Dhabi tem 57.

O teste de pós-temporada foi o último dia oficial de ações da F1 em 2020, com os carros não podendo correr agora até o início da pré-temporada em março.

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas 1 Fernando Alonso Renault 1m36.333s 105 2 Nyck de Vries Mercedes 1m36.595s +0.262s 110 3 Stoffel Vandoorne Mercedes 1m36.840s +0.507s 82 4 Robert Kubica Alfa Romeo 1m37.446s +1.113s 89 5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1m37.557s +1.224s 123 6 Juri Vips Red Bull 1m37.770s +1.437s 101 7 Antonio Fuoco Ferrari 1m37.817s +1.484s 126 8 Callum Ilott Alfa Romeo 1m37.826s +1.493s 93 9 Guanyu Zhou Renault 1m37.902s +1.569s 98 10 Jack Aitken Williams 1m38.153s +1.820s 78 11 Robert Shwartzman Ferrari 1m38.157s +1.824s 129 12 Sebastien Buemi Red Bull 1m38.284s +1.951s 77 13 Marino Sato AlphaTauri 1m38.495s +2.162s 127 14 Roy Nissany Williams 1m39.800s +3.467s 75 15 Mick Schumacher Haas 1m39.947s +3.614s 125