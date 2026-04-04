F1: Alonso confirma nome do primeiro filho

Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, se tornou papai pela primeira vez com o nascimento de seu primeiro filho com Melissa Jiménez dias antes do GP do Japão.

O piloto havia confirmado o nascimento do bebê, mas o casal manteve todos os detalhes fora da mídia, sem anunciar a data de nascimento, sexo ou nome.

Alguns jornais e revistas espanhóis divulgaram que o herdeiro teria recebido o nome de Fernando Alonso Jr., entretanto, neste sábado (4), o bicampeão negou a informação.

No Instagram, Alonso compartilhou uma credencial da categoria dando as boas-vindas ao pequeno e acesso ao paddock para todos os dias e é possível ver o nome escolhido pelo casal: Leonard Alonso Jiménez.

Anteriormente, Fernando havia compartilhado nos stories a brincadeira que "tinha descoberto pela mídia" que seu filho tinha "outro nome", desmentindo os programas que estavam compartilhando que o bebê também se chamava Fernando.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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