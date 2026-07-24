F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria

Aston Martin parece estar satisfeita com o desempenho do AMR26 atualizado que a equipe trouxe para o GP da Hungria de Fórmula 1. Embora Lance Stroll tenha passado por mais um dia difícil, com uma falha na suspensão que o fez abandonar o TL1 e o impediu de participar do TL2, Fernando Alonso deu um veredito positivo sobre primeiro dia com o que muitos estão chamando de "carro B” da equipe de Silverstone.

O espanhol terminou em 13º na primeira sessão de treinos e em 19º na segunda, com a diferença para os adversários claramente menor. Há potencialmente mais tempo a ser ganho à medida que a equipe continua a se familiarizar com seu novo pacote — mas, de acordo com o bicampeão mundial, os primeiros sinais são animadores.

“Sim, foi uma sensação boa”, declarou Alonso após o TL2. “Acho que, no geral, tivemos o que esperávamos em termos de números e correlação, o que obviamente é muito encorajador para o futuro também, para o carro do ano que vem e para as futuras atualizações deste ano".

“Então, sim, ainda temos um longo caminho pela frente, obviamente começando tão atrás, mas este é o primeiro passo, espero que de muitos outros bons que estão por vir".

Com a expectativa de que a Honda entregue sua unidade de potência atualizada em Zandvoort após a pausa de meio de temporada, Alonso enfatizou que o objetivo da Aston era verificar se conseguiria se equiparar aos concorrentes nas curvas.

Além disso, como o chefe de equipe e gênio técnico Adrian Newey revelou na manhã de sexta-feira, o pacote que sua equipe trouxe para a Hungria é apenas um primeiro passo — com novas peças previstas para Zandvoort e, posteriormente, também em Baku.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Obviamente, precisamos analisar melhor os dados e dar uma olhada nas comparações”, observou Alonso. “Mas não acho que haja grandes surpresas ou qualquer grande defasagem nas curvas em relação à ponta do meio de pelotão, o que é, obviamente, a primeira de nossas ambições — estar na ponta do meio de pelotão".

“E acho que nas curvas estamos acompanhando esse ritmo, então só precisamos continuar trabalhando. Obviamente, ainda há alguns passos a dar no que diz respeito ao chassi e também no que diz respeito ao motor. Então, como eu disse, esta é a primeira de muitas, mas acho que há uma atmosfera positiva na equipe, sabendo que cumprimos o que esperávamos".

Durante o TL1, ficou evidente, porém, que alguns dos problemas indesejáveis do início da temporada voltaram a se manifestar na forma de vibrações, mas Alonso disse que a equipe conseguiu controlá-los no decorrer do dia.

“Sim, hoje tivemos algumas vibrações na reta principal, especialmente no TL1”, revelou. “Acho que a equipe mais ou menos resolveu o problema para o TL2, então, sim, não há preocupações para amanhã".

Se a Aston Martin agora pode disputar a Q2 ainda é uma grande dúvida — mas, depois de passar grande parte da temporada atrás da Cadillac, ela pelo menos parece ter diminuído essa diferença, se não mesmo ultrapassado a rival.

“Eles estão definitivamente na briga”, disse Sergio Pérez na noite de sexta-feira. “Eles estiveram muito fortes hoje. O ritmo de corrida também parecia muito bom, então acho que será difícil vencê-los neste fim de semana".

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