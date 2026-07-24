F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria
Equipe de Silverstone trouxe 16 atualizações do AMR26 na etapa de Hungaroring, voltadas para melhorias aerodinâmicas do monoposto
Aston Martin parece estar satisfeita com o desempenho do AMR26 atualizado que a equipe trouxe para o GP da Hungria de Fórmula 1. Embora Lance Stroll tenha passado por mais um dia difícil, com uma falha na suspensão que o fez abandonar o TL1 e o impediu de participar do TL2, Fernando Alonso deu um veredito positivo sobre primeiro dia com o que muitos estão chamando de "carro B” da equipe de Silverstone.
O espanhol terminou em 13º na primeira sessão de treinos e em 19º na segunda, com a diferença para os adversários claramente menor. Há potencialmente mais tempo a ser ganho à medida que a equipe continua a se familiarizar com seu novo pacote — mas, de acordo com o bicampeão mundial, os primeiros sinais são animadores.
“Sim, foi uma sensação boa”, declarou Alonso após o TL2. “Acho que, no geral, tivemos o que esperávamos em termos de números e correlação, o que obviamente é muito encorajador para o futuro também, para o carro do ano que vem e para as futuras atualizações deste ano".
“Então, sim, ainda temos um longo caminho pela frente, obviamente começando tão atrás, mas este é o primeiro passo, espero que de muitos outros bons que estão por vir".
Com a expectativa de que a Honda entregue sua unidade de potência atualizada em Zandvoort após a pausa de meio de temporada, Alonso enfatizou que o objetivo da Aston era verificar se conseguiria se equiparar aos concorrentes nas curvas.
Além disso, como o chefe de equipe e gênio técnico Adrian Newey revelou na manhã de sexta-feira, o pacote que sua equipe trouxe para a Hungria é apenas um primeiro passo — com novas peças previstas para Zandvoort e, posteriormente, também em Baku.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Obviamente, precisamos analisar melhor os dados e dar uma olhada nas comparações”, observou Alonso. “Mas não acho que haja grandes surpresas ou qualquer grande defasagem nas curvas em relação à ponta do meio de pelotão, o que é, obviamente, a primeira de nossas ambições — estar na ponta do meio de pelotão".
“E acho que nas curvas estamos acompanhando esse ritmo, então só precisamos continuar trabalhando. Obviamente, ainda há alguns passos a dar no que diz respeito ao chassi e também no que diz respeito ao motor. Então, como eu disse, esta é a primeira de muitas, mas acho que há uma atmosfera positiva na equipe, sabendo que cumprimos o que esperávamos".
Durante o TL1, ficou evidente, porém, que alguns dos problemas indesejáveis do início da temporada voltaram a se manifestar na forma de vibrações, mas Alonso disse que a equipe conseguiu controlá-los no decorrer do dia.
“Sim, hoje tivemos algumas vibrações na reta principal, especialmente no TL1”, revelou. “Acho que a equipe mais ou menos resolveu o problema para o TL2, então, sim, não há preocupações para amanhã".
Se a Aston Martin agora pode disputar a Q2 ainda é uma grande dúvida — mas, depois de passar grande parte da temporada atrás da Cadillac, ela pelo menos parece ter diminuído essa diferença, se não mesmo ultrapassado a rival.
“Eles estão definitivamente na briga”, disse Sergio Pérez na noite de sexta-feira. “Eles estiveram muito fortes hoje. O ritmo de corrida também parecia muito bom, então acho que será difícil vencê-los neste fim de semana".
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