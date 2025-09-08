Fernando Alonso ficou compreensivelmente frustrado depois que foi forçado a abandonar o GP da Itália de Fórmula 1, quando uma falha na suspensão lhe custou pontos valiosos. Após o abandono, ele refletiu sobre sua azarada temporada de 2025.

O bicampeão estava correndo na sétima posição quando aconteceu o desastre na volta 25. Seu AMR25 sofreu uma falha na suspensão dianteira direita ao passar pela zebra de saída da chicane Ascari. Ele mancou o carro de volta para os boxes, onde foi retirado.

Falando depois que sua corrida foi encerrada, o espanhol confirmou a falha. "Sim, parece que a suspensão cedeu e, bem, tivemos que retirar o carro", disse ele à DAZN, antes de expressar sua frustração.

"Estávamos em sétimo, não acho que muitos carros tiveram que nos ultrapassar, éramos tão ou mais rápidos do que eles, então, sim, seis pontos aqui", explicou Alonso ao fazer uma retrospectiva de seu ano difícil. "Oito em Mônaco, quando estávamos em sexto e quebramos o motor lá, e hoje, quando estávamos em sétimo, quebramos a suspensão, então são dezenas de pontos que a má sorte está nos tirando".

"Ultrapassamos um carro na largada, ultrapassamos um carro no pitstop, nos boxes, e estávamos mantendo um grupo atrás de nós, acho que com um fim de semana difícil, então, de nossa parte, acho que executamos o fim de semana cem por cento, e a sorte novamente, ou uma quebra, nos privou de pontos, mas teremos que continuar tentando".

Quando questionado se sentiu que havia algo errado com o carro antes de o problema aparecer, Alonso não conseguiu responder, pois questionou como uma zebra no qual eles estavam batendo durante todo o fim de semana de repente causou o dano.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Philippe Lopez / AFP / Getty Images

"É uma zebra em que batemos durante todo o fim de semana e que continuamos a bater, as voltas que estamos vendo agora, todos continuam a bater nessa zebra", disse ele.

Esse é seu quinto DNF da temporada, dando continuidade a um padrão de má sorte e falhas mecânicas que sempre impediram Alonso de marcar pontos, apesar de ter se classificado bem.

"Não temos nenhuma aspiração este ano, a não ser lutar pelo campeonato de construtores e tentar ajudar a equipe a terminar o mais alto possível. Mas bem, por mérito, acho que deveríamos ter cerca de 20 pontos a mais do que temos, então, se não conseguimos isso, às vezes foi por causa de nossos próprios erros, outras vezes por causa da má-sorte e, no final do ano, terminaremos onde temos que terminar".

"Mas, fora isso, não há nada de negativo ou positivo a se tirar disso. Tentamos fazer nosso trabalho com perfeição a cada fim de semana e, como fizemos neste fim de semana, eu diria, com uma sessão de classificação espetacular e uma excelente corrida nas primeiras 30 voltas, e a partir daí vamos esperar pela próxima".

