F1: Alonso descarta anúncio de renovação em Madri
Espanhol ainda não tomou uma decisão sobre se continuará na Aston Martin em 2027
Fernando Alonso ainda não definiu qual será o seu futuro na Fórmula 1 e se continuará na Aston Martin em 2027. Era esperado que o bicampeão anunciasse a decisão em casa, no GP da Espanha em Madri no próximo fim de semana.
Ao ser questionado sobre o que os fãs podem esperar do espanhol no Madring e se podem torcer por algum anúncio, a resposta foi curta e simples: "Não".
Enquanto isso, na Aston Martin, a situação é encarada com tranquilidade: "Respeitamos o fato de Fernando ter pedido um tempo para refletir, a fim de garantir que tome a decisão certa para si mesmo", ressalta o diretor de operações Mike Krack.
"Acho que, com um piloto com tanta experiência e um histórico de sucesso como esse, o mínimo que se pode fazer, por respeito, é reconhecer isso e aguardar".
A renovação do contrato com Alonso seria a opção preferida da equipe, que vem passando por um momento difícil em 2026. A Aston Martin começou a temporada com grandes ambições diante do novo regulamento, mas acabou sofrendo uma queda sem precedentes.
Não há sinais de um milagre para 2027; por isso, surge a dúvida se Alonso gostaria de passar mais uma temporada na Aston Martin — mesmo que, até agora, ele tenha dado a entender que provavelmente se aposentaria após uma temporada de sucesso.
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